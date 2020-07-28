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Covid-19 döneminin en başarılı belediye başkanları açıklandı

Koronavirüs döneminde en başarılı belediye başkanlarının belirlendiği anketin sonuçları açıklandı.

Covid-19 döneminin en başarılı belediye başkanları açıklandı

Covid-19 döneminin en başarılı belediye başkanları açıklandı

Koronavirüs döneminde en başarılı belediye başkanlarının belirlendiği anketin sonuçları açıklandı.

28 Temmuz 2020 Salı 14:09

SONAR Araştırma Şirketi, koronavirüs döneminde büyükşehir belediye başkanlarının performansını sordu.

Yapılan araştırmada vatandaşlara "Büyükşehir belediye başkanınızın korona döneminde yaptığı çalışmaları başarılı buluyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Ankette birincilik koltuğuna İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oturdu.

İmamoğlu'nu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer takip ederken üçüncü sırada Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yer aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise listede dördüncü sırada kendine yer bulabildi. Kahramanmaraş ise listeye giremedi.

Ankette diğer isimlerin aldığı destek şöyle;

- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: yüzde 54,3

- Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: yüzde 54,2

- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen: yüzde 53,7

- Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: yüzde 52,6

- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün: yüzde 52,1

- Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül: yüzde 51,5

İşte SONAR tarafından paylaşılan o anket;

Anahtar Kelimeler:
Covid-19 Döneminin En Başarılı Belediye Başkanları Açıklandı
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