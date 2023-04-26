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Cumhurbaşkanı Erdoğan Canlı Yayında Rahatsızlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayınında rahatsızlanınca programa ara verildi. Program yaklaşık 20 dakika sonra tekrar başlarken, yoğun kampanya çalışması sırasında rahatsızlandığını belirten Erdoğan, "Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Canlı Yayında Rahatsızlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Canlı Yayında Rahatsızlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayınında rahatsızlanınca programa ara verildi. Program yaklaşık 20 dakika sonra tekrar başlarken, yoğun kampanya çalışması sırasında rahatsızlandığını belirten Erdoğan, "Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum" dedi

26 Nisan 2023 Çarşamba 10:13

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kanal 7 ve Ülke TV'nin ortak yayınına katıldı. Yaklaşık 1,5 saat gecikmeli olarak saat 23.30’da başlayan programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulunurken yayın birden kesildi. O sırada soru soran Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, rejiye "Reklam" dedi ve ayağa kalkmaya çalıştı. Kameralar Erdoğan'ı göstermeden program birden kesildi.

"İzleyicilerden helallik diliyorum"

Program yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından kaldığı yerden devam ederken Erdoğan, bir rahatsızlık geçirdiğini belirtti. Yaşadığı rahatsızlıkla ilgili açıklama yapan Erdoğan "Yoğun kampanya çalışmaları vardı. Bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşüm. Bir ara programı iptal etsek diye ciddi manada düşündüm. Dedim ki artık 'söz verdik gideceğiz.' Tabii bu yoğun mesai içinde bizde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından program sonlandırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu iyi hamdolsun. Rabbim muhafaza eylesin" ifadelerini paylaştı.

Liderlerden geçmiş olsun paylaşımı

Twitter 'dan paylaşımda bulunan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Canlı Yayında Rahatsızlandı
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