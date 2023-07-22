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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fahiş Kira Artışı Yapan Ev Sahiplerine: Bedelini Ödeyecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılan zamların ardından yeniden yükselişe geçen kira fiyatları konusunda ev sahiplerine tepki gösterdi. Erdoğan, "Vatandaşlarımızı açgözlü bir avuç azınlığın kar hırsına kurban edemeyiz. Vatandaşımızın alım gücünü düşürmemek için yaptığımız zamlara göz diken ev sahipleri bunun bedelini ödemek zorunda. Piyasanın dengesini bozan yaptığı davranışın cezasını çekecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fahiş Kira Artışı Yapan Ev Sahiplerine: Bedelini Ödeyecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fahiş Kira Artışı Yapan Ev Sahiplerine: Bedelini Ödeyecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılan zamların ardından yeniden yükselişe geçen kira fiyatları konusunda ev sahiplerine tepki gösterdi. Erdoğan, "Vatandaşlarımızı açgözlü bir avuç azınlığın kar hırsına kurban edemeyiz. Vatandaşımızın alım gücünü düşürmemek için yaptığımız zamlara göz diken ev sahipleri bunun bedelini ödemek zorunda. Piyasanın dengesini bozan yaptığı davranışın cezasını çekecek." dedi.

22 Temmuz 2023 Cumartesi 08:05

3 gün süren Körfez turu dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi. Vatandaşların maaşlarına iyileştirme yapıldığının altını çizen Erdoğan, "Vatandaşımızın alım gücünü düşürmemek, enflasyona ezdirmemek için yaptığımız zamlara göz diken ev sahipleri bunun bedelini ödemek zorunda kalacak. Hangi konuda olursa olsun fahiş fiyat artışlarına giden, piyasanın dengesini bozan yaptığı davranışın cezasını çekecektir." ifadelerini kullandı.

"AÇGÖZLÜLER VATANDAŞIN CEBİNE ELİNİ UZATIYOR"

Hangi konuda olursa olsun fahiş fiyat artışlarıyla mücadele edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı, "SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e yükselttik. Memur emeklilerine de aynı şekilde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı. Biz memurumuza, çalışanımıza, emeklimize bu zamları yaparken, bazı fırsatçı, açgözlüler de adeta vatandaşın cebine elini uzatıyor. Bu fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız, denetimlerini sıklaştırdı, cezai işlemleri artırıyoruz" dedi.

"YANLARINA KAR KALMAYACAK"

Erdoğan, "Sektör temsilcileri, sadece İstanbul'da 100 bin atıl konut olduğunu söylüyorlar tamamlanmamış, yarım kalmış. Bunlar sektöre kazandırılabilir mi? Boş duran evler de kira fiyatlarını etkiliyor. Bazı ülkeler boş duran evlerden yüksek vergi alıyor bilgisi var. Böyle bir şey olabilir mi Türkiye'de de?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Şimdi Bakanlığımızın konuyla ilgili çalışması var. Bu çalışmayla da bunların üzerine üzerine gideceğiz. Yani bunların yanına bu kar kalmayacak. Fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gideceğiz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Fahiş Kira Artışı Yapan Ev Sahiplerine: Bedelini Ödeyecekler
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