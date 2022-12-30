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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mhp Genel Başkanı Bahçeli'nin Doğum Gününü Kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin doğum gününü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mhp Genel Başkanı Bahçeli'nin Doğum Gününü Kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mhp Genel Başkanı Bahçeli'nin Doğum Gününü Kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin doğum gününü kutladı.

30 Aralık 2022 Cuma 13:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Nice sağlıklı, mutlu yıllara... Devlet Bahçeli." ifadesini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme ve kesilen doğum günü pastasına dair görsellere de yer verdi.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü kutlamasına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapıda karşıladığı Bahçeli'ye, "Doğum gününüz kutlu olsun, Rabb'im daha nice yıllara sağlıkla sıhhatle kavuştursun." dedi. Bahçeli de teşekkür ederek "Amin, cümlemize." ifadesini kullandı.

Bahçeli, pasta kesilirken, "Ne kadar daha gençleştik?" diye soran Erdoğan'a, "Bu sene 75 olduk efendim." karşılığını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Maşallah." dedi.

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Cumhurbaşkanı ErdoğanMhp Genel Başkanı Bahçelinin Doğum Gününü Kutladı
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