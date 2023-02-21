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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli Kahramanmaraş’ta depreme yakalandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da meydana gelen 6.4'lük depreme AFAD koordinasyon merkezinde yakalandı. O anlar toplantıya katılanlar tarafından kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli Kahramanmaraş’ta depreme yakalandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli Kahramanmaraş’ta depreme yakalandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da meydana gelen 6.4'lük depreme AFAD koordinasyon merkezinde yakalandı. O anlar toplantıya katılanlar tarafından kaydedildi.

21 Şubat 2023 Salı 12:55

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerde en büyük hasarın yaşandığı Hatay bir kez daha sallandı. Saat 20.04'te Defne ilçesinde 6.4, 20.07'de ise Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

YIKIM VE CAN KAYBI VAR

Bölgede bazı binalar yıkılırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Depremde 213 kişi de yaralandı.

DEPREME AFAD MERKEZİNDE YAKALANDILAR

Öte yandan deprem anında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş AFAD koordinasyon merkezinde bulunuyordu. Bir toplantı sırasında depreme yakalanan iki liderin o anları seyirciler tarafından kaydedildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve MHP Lideri Bahçeli Kahramanmaraş’ta Depreme Yakalandı!
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