Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşması sırasında fenalaştı! İlk açıklama geldi

Oktay, revire götürülürken durumunun iyi olduğu bildirildi. Doktorların ardından Fuat Oktay'dan da bir açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Külliye Kongre Merkezi'nde Siber Güvenlik Zirvesi'ne konuşmacı olarak katıldı. Oktay, konuşmasını yaptığı sırada fenalaştı.

Kelimeleri ifade etmekte zorlandığı görülen Oktay'ın, yutkunmakta güçlük çekmesi de dikkat çekti. Oktay'ın durumu fark eden koruması yanına geldikten sonra Oktay revire götürüldü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın doktorlarından alınan bilgiye göre; uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı tansiyon düşüklüğü nedeniyle rahatsızlık geçirdi.

OKTAY'DAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuşmasını yarım bırakınca herkesi endişelendirmişti. Oktay, kısa süre sonra yeniden salona geldi ve programa kaldığı yerden devam etti. Oktay yaptığı açıklamada, "Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı zannediyorum, böyle küçük bir rahatsızlık oldu. Tekrar anlayışınız için de teşekkür ediyorum." dedi.