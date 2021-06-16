Decathlon, 40’ıncı mağazasını SANKO park’ta açtı

Açılışa, SANKO Holding Gayrimenkul Direktörü Hilal Savcı, Sanko Park Genel Müdürü Niyazi Büyükaksu ve AVM Yönetimi de katıldı.

Avrupa’nın en büyük spor perakende zinciri Decathlon, Türkiye’nin 15 şehrinde 40’a ulaşan mağaza sayısı ve e-ticaret sitesiyle ilgi görüyor. Türkiye’de sporu yaygınlaştırmayı hedefleyen Decathlon, bölgedeki sporseverlerle Sanko Park’taki mağazasında buluşacak.

Decathlon’un Sanko Park’ta mağazası, 2 bin 884 metrekare alanda sporseverlere 70’ten fazla spor dalında binlerce ürünü sunmanın yanı sıra, mağaza içindeki spor alanlarıyla sporseverlerin yeni sporlar keşfetmelerini ve deneyimlemelerini de sağlayacak.

Türkiye’de Mayıs 2010’dan beri faaliyet gösteren Decathlon, doğa yürüyüşünden fitnessa, tenisten yüzmeye, dağcılıktan kayağa, balıkçılıktan futbola, patenden bisiklete kadar farklı spor dallarında geniş ürün yelpazesine sahip.

Sanko Park Genel Müdürü Niyazi Büyükaksu, dünyaca ödüllü ürünlere sahip olan Decathlon’un en büyük özelliğini, profesyonel sporcular ve müşteriler tarafından test edilip kullanılan en yenilikçi ve en kaliteli spor ekipmanlarını mümkün olan en düşük fiyatlarda sunması olarak açıkladı.

Şimdiye kadar olduğu gibi yine bir ilke imza attıklarını ve Avrupa’nın en büyük spor malzemeleri mağaza zinciri Decathlon’un 40’ıncı şubesini Gaziantep Sanko Park’ta açılmasını sağladıklarını kaydeden Büyükaksu, “Decathlon mağazası 70 farklı spor ürününü tek çatı altında buluşturuyor, tüm spor kategorilerinde geniş ürün yelpazesiyle faaliyet gösteriyor” dedi.

Büyükaksu, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen açılış sonrası hizmete giren ve spor tutkunlarının ihtiyaçlarına yanıt veren Decathlon mağazasının en kaliteli ve en yeni ürünleri sunan tek nokta olacağına dikkat çekti.

Açılış sonrasında Sanko Park ana etkinlik alanına Decathlon ürünlerinden oluşan “Survivor Parkuru” kurularak çocuklara eğlenceli bir deneyim sunuldu.

SANKO PARK

“Gaziantep’in alışveriş merkezi” Sanko Park, 2009 yılında faaliyete başladı. Toplam 127.489 m2 inşaat alanı ve 56.144 m2 kiralanabilir alanı bulunan Sanko Park’ta, her ihtiyaca yanıt veren 180 mağaza yer alıyor.



Sanko Park'ın marka karmasında Decathlon, Beymen, Beymen Club, Rossmann, H&M, Mars Athletic Club (MAC), OXXO, Boyner, Network, Kahve Dünyası, Tekzen, Paşabahçe, Mudo, W Collection, Swarovski, LCW, Media Markt, D&R, D’S Damat, Twist, Toyzz Shop, Migros, İpekyol, Kitikate, Kiğılı, Mango, Koton, Flo, B&G Store, Alaçatı Muhallebicisi, GS Store, Fenerium gibi markaların yanı sıra, Sanat Galerisi yer almaktadır.



Play Park tarafından işletilen 4.271 m2 alana sahip bowling ve eğlence merkezinde gençlere nezih ortamda zaman geçirme imkânı sunuluyor. 1.600 m2 alanda hizmet veren Mars Athletic Club ile spordan vazgeçemeyenler için donanımlı bir spor salonuna sahip olan Sanko Park, sağlıklı yaşamdan vazgeçmeyenlere hizmet veriyor.



Sanko Park Alışveriş Merkezi'nde yer alan Sanko Sanat Galerisi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk özel sanat galerisi olma özelliği taşıyor. 2020 yılına kadar 600’den fazla sanatçı tarafından hazırlanan 470 sergiye ev sahipliği yapan Sanko Sanat Galerisi, iki kez de uluslararası sanat çalıştayı düzenlenmesine öncülük etmiştir.

Galeride etkinliklere pandemi dolayısıyla ara verildi.



1.200 araç kapasiteli kapalı otoparkının yanında 50 araç kapasiteli Vale Park ile ziyaretçilerini ağırlayan Sanko Park, konuklarına ayrıcalıklı hizmet sağlıyor.