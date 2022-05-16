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Değerinden Fazla Kazanmak İçin Bozuk Paraları Kiloyla Sattı

İstanbul Beyoğlu'nda topladığı 70 kilogram madeni parayı değerinden fazla kazanmak için kilosu 70 liradan hurdacıya satan Meshud A. yakalandı.

Değerinden Fazla Kazanmak İçin Bozuk Paraları Kiloyla Sattı

Değerinden Fazla Kazanmak İçin Bozuk Paraları Kiloyla Sattı

İstanbul Beyoğlu'nda topladığı 70 kilogram madeni parayı değerinden fazla kazanmak için kilosu 70 liradan hurdacıya satan Meshud A. yakalandı.

16 Mayıs 2022 Pazartesi 12:17
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Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen Perşembe günü saat 10.30'da polis ekipleri, bir kişinin tedavülde olan bozuk paraları hurdacıya sattığına dair ihbar aldı.

İhbarı değerlendiren ekipler, söz konusu adrese gidip paraların satışını takip etmeye başladı. Ekipler, beklerken paraların bir iş yerinden hurdacılara satıldığını fark etti. İş yerinde arama yapan ekipler, çuvallar içinde 70 kiloluk madeni para ele geçirdi. İş yeri sahibi Ramazan Y. ile görüşen ekipler, paraları nasıl temin ettiğini sordu. Ramazan Y. polise, paraları kendisine satan kişileri tanımadığını, telefonla görüştüğünü ve satın aldığı paraları ise hurdacı toplayıcılarına satacağını itiraf etti.

Ramazan Y.'nin görüştüğü telefon numarasını alan polis, numaradan şüpheliye ulaştı. Meshud A. olduğu tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin bozuk paraları değerinden daha fazla kazanmak için kilosu 70 liradan sattığı ortaya çıktı. “Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapılan şüpheli daha sonra serbest bırakıldı.

Şüphelinin 6,8 kilogram 25 kuruş, 11,6 kilogram 5 kuruş, 13,8 kilogram 10 kuruş, 36,2 kilogram gelen 5,10,25 kuruş ve 1 kilogram 50 kuruşu satmaya çalıştığı öğrenildi.

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Değerinden Fazla Kazanmak İçin Bozuk Paraları Kiloyla Sattı
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