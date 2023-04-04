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Deprem bölgesine toz taşınımı ve kuvvetli lodos uyarısı

Meteoroloji, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller için toz taşınımı ve kuvvetli lodos uyarısında bulundu.

Deprem bölgesine toz taşınımı ve kuvvetli lodos uyarısı

Deprem bölgesine toz taşınımı ve kuvvetli lodos uyarısı

Meteoroloji, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller için toz taşınımı ve kuvvetli lodos uyarısında bulundu.

04 Nisan 2023 Salı 10:45

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün deprem bölgesinde, öğleden sonra Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Malatya ve Diyarbakır çevrelerinde Suriye kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.

Yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen toz taşınımının Şanlıurfa’nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli lodos etkili olacak

Rüzgarın, bugün Adana'nın kuzeyi, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat), Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır’ da orta kuvvette (20-40 km/saat) esmesi bekleniyor.

Toz taşınımı ve lodosun meydana getirebileceği hava kalitesinde düşme ve görüş mesafesinde azalma, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Deprem Bölgesine Toz Taşınımı Ve Kuvvetli Lodos Uyarısı
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