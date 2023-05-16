Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Güngör, UNDP Heyetini Ağırladı
Başkan Güngör, UNDP Heyetini Ağırladı
Dr. Öğr. Üyesi Toktamış Savaş, Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde
Dr. Öğr. Üyesi Toktamış Savaş,...
SANKO’da “Siyahtan Beyaza Yalnızlıklar” Fotoğaf Sergisi
SANKO’da “Siyahtan Beyaza Yalnızlıklar” Fotoğaf...
SANKO’lu Nevin Ergun yılın sağlık kahramanı seçildi!
SANKO’lu Nevin Ergun yılın sağlık...
SANKO Tıp Öğretim Üyesi Yıldırım, ödüle layık görüldü!
SANKO Tıp Öğretim Üyesi Yıldırım,...

Depremzedelerden Erdoğan'a Vefa

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin yaşandığı deprem illerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek büyük oldu.

Depremzedelerden Erdoğan'a Vefa

Depremzedelerden Erdoğan'a Vefa

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin yaşandığı deprem illerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek büyük oldu.

16 Mayıs 2023 Salı 11:13

6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde vekil sayıları değişmedi.

6 Şubat depremlerinin ardından devletin hızlı refleksi ve yaraları sarmadaki başarısı seçime etkisini gösterdi. Depremzede seçmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vefa göstererek rekor oyla destek verdi.

11 ilden toplamda 3 milyon 946 bin 793 oy ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy geldi. Depremin en çok yıktığı illerin başında olan Hatay'da 4, Kahramanmaraş'ta 5, Adıyaman'da 4, Malatya'da 4, Gaziantep'te 8, Şanlıurfa'da 8, Adana'da 5, Elazığ'da 3, Diyarbakır'da 3, Osmaniye'de 2, Kilis'te 1 milletvekili çıkardı.

ÇİRKİN PAYLAŞIMLAR
ORTAYA çıkan sonuçlardan rahatsız olan muhalif kesim, depremzedeleri hedef alan ifadeler kullandı. Depremde her şeylerini kaybetmiş vatandaşlarımıza bu kadar da olmaz dedirten yorumlarda bulunan şahıslar, paylaşımlarıyla büyük tepki çekti. "Depremi unutan Malatya'm yazıklar olsun" Malatya Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu da seçim sonuçlarını hazmedemedi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Haluk Cömertoğlu, "Depremi unutan Malatya'm yazıklar olsun" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Depremzedelerden Erdoğana Vefa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MHP Vekil Olmayan 13 İlde Milletvekili Çıkardı
MHP Vekil Olmayan 13 İlde Milletvekili Çıkardı
Kahramanmaraş’ta oy sayımı devam ediyor! İşte son durum
Kahramanmaraş’ta oy sayımı devam ediyor! İşte son durum
Sandıklar açıldı! İşte Kahramanmaraş’ta ilk durum!
Sandıklar açıldı! İşte Kahramanmaraş’ta ilk durum!
Türkiye sandık başında!
Türkiye sandık başında!
Konut Sektöründe ‘Pandemi ve Deprem’ Etkisi
Konut Sektöründe ‘Pandemi ve Deprem’ Etkisi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber