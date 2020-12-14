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Doğu’da hayat dondu

Türkiye'nin batı ve güney kesimleri hala sonbaharı yaşasa da Doğu Anadolu'ya kış geldi.

Doğu’da hayat dondu

Doğu’da hayat dondu

Türkiye'nin batı ve güney kesimleri hala sonbaharı yaşasa da Doğu Anadolu'ya kış geldi.

14 Aralık 2020 Pazartesi 12:04
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Hava sıcaklığının gece saatlerinde -15'e kadar düştüğü Kars'ta Kars Baraj Gölü de dondu. Baraj gölünde buzlar arasında kalan ağaçlar ise görenlerin ilgisini çekti.

Kars'ta kar yağışının ardından soğuk hava etkili olmaya devam ediyor.

Özellikle geceleri eksi 15 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı baraj gölünün dondururken, baraj havzasında sular içerisinde kalan ağaçlar, buzlar arasında görsel şölen sundu.

"EKSİ 10-15 DERECEYİ GÖRDÜK"
Soğuk havanın etkili olduğu kentte barajın donduğunu dikkat çeken vatandaşlar, "Kars'ta havalar iyice soğumaya başladı.

Eksi 10-15 dereceyi görüyoruz artık, arkamdaki Kars Baraj Gölü'de bu soğuklardan nasibini alarak tamamen dondu.

Donan baraj gölünde kalan ağaçlarda görsel şölen sunuyor" dedi.

"HAVA BUZ KESTİ"
Kar ile birlikte havanın buz kestiğini ifade eden vatandaşlar, "Kars yağmasıyla birlikte Kars'ta hava adeta buz kesti. Baraj gölü tamamen dondu. Baraj gölünün içerisinde kalan ağaçlarda buzla birlikte görsel şölen sunuyor" diye konuştu. Kars Baraj gölünün su tutmasıyla birlikte baraj gölü havzasında kalan ağaçlar, donan gölde güzel görüntüler ortaya çıkardı. Ağaçların yarısı suda yarısı buz üzerinde kalması fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekti. Buzlar arasında kalan ağaçlar havadan görüntülendi.

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