Doktorlar şaşkına uğradı! Tam 14 kilo

Dr. İlhan Taşdöven, karın şişkinliklerinin tümör belirtisi olabileceğini ifade ederek, "Anlamsız kilo kayıpları, halsizlik ve şişkinlik şikayetleri bazen tümör belirtisi olabiliyor. Şişkinlik diye geçmeyelim ve bu durumda en yakın doktora başvuralım. Özellikle 40’lı yaşlardan sonra bu belirtilerin takiplerinin yapılması gerekiyor" dedi.

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne ani kilo kaybı ve karında şişkinlik şikayetiyle başvuran Mustafa C.'nin karnında 60 santimetre büyüklüğünde tümör tespit edildi. Mustafa C., tümörün iç organlarına yaptığı baskı nedeniyle acil ameliyata alındı. 14 kilo ağırlığında olduğu tespit edilen tümör, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. İlhami Taşdöven ve ekibinin yaptığı başarılı ameliyatla çıkarıldı.

Mustafa C., 5 günlük tedavi sonrası sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Hasta hakkında bilgi veren Dr. Taşdöven, "Hastamıza yaptığımız ameliyatta karın bölgesini tamamen kaplayan büyük bir kitleyle karşılaştık. Bu kitlenin kalın ve ince bağırsağı hastanın sağ tarafına ittiğini gördük. Bu kitleyi dışarı aldık. Dışarı aldıktan sonra iki üç tane daha küçük kitlelerle de karşılaştık. Onları da temizledik. Hastayı daha sonra servisimizde takip ettik. 5 günlük takip sonrasında şifa ile taburcu ettik" dedi.