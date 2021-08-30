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DSÖ'den Avrupa’ya ürküten uyarı

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'nın durağan koronavirüs aşı oranları hakkında "Ciddi endişelerimiz var" açıklamasında bulundu.

DSÖ'den Avrupa’ya ürküten uyarı

DSÖ'den Avrupa’ya ürküten uyarı

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'nın durağan koronavirüs aşı oranları hakkında "Ciddi endişelerimiz var" açıklamasında bulundu.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 14:25
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DSÖ Avrupa kıtasında 1 Aralık'a kadar, koronavirüse bağlı potansiyel ölü sayısını 236 bine ulaşabileceği bilgisine de yer verdi.

2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. 200 milyonu aşkın kişiye bulaşan ve 4 milyonun üzerinde insanın hayatına mal olan virüse karşı pek çok aşı geliştirildi. Dünya genelinde 5 milyar dozdan fazla aşı yapılırken son dönemde özellikle Avrupa'da aşılama çalışmalarının yavaşladığı bildiriliyor.

"CİDDİ ENDİŞELERİMİZ VAR"

Bu konu hakkında Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) flaş açıklamalarda geldi. DSÖ, Avrupa'nın durağan koronavirüs aşı oranları hakkında "Ciddi endişelerimiz var" dedi. Aynı açıklamada Avrupa kıtasında 1 Aralık'a kadar, koronavirüse bağlı 236 bin kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısına da yer verildi.

AŞI MİKTARI 5 MİLYAR 200 MİLYONU GEÇTİ

Öte yandan dünya genelinde yeni tip koronavirüse karşı uygulanan aşı miktarı 5 milyar 210 milyon dozu geçti. Kovid-19 vakalarının sayısı 217 milyon 56 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 512 bine, iyileşenlerin sayısı 193 milyon 980 bine çıktı.Vaka sayısı ABD'de 39 milyon 621 bini, Hindistan'da 32 milyon 737 bini, Brezilya'da 20 milyon 728 bini ve Rusya'da 6 milyon 882 bini geçti.

Anahtar Kelimeler:
DSÖden Avrupa’ya ürküten Uyarı
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