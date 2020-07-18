Dünya dondurma gününüz kutlu olsun

Dondurma üretiminde Türkiye’nin merkezi haline gelen Kahramanmaraş’ta dövme dondurmasıyla dünya çapında ün yapmış durumda.

Dondurmanın tarihi biraz belirsiz olsa da bazı tarihçiler Marco Polo’nun Çin seyahatinden sonra dondurmayı Avrupa topraklarına getirdiğini söylüyorlar. Çinliler serin bir lezzet için pirinç ve sütü karla karıştırırlarmış.

Antik Roma’da İmparator Neron’un da Çinlilere benzer bir yöntemle kara bal ve meyve karıştırdığı günümüze ulaşan rivayetler arasında.

Dondurmanın olmazsa olmazlarından biri nedir diye sorsak, çoğunlukla külah cevabını alırız. Dondurma külahının tesadüfen ortaya çıkmış olduğunu söylesek? 1904’te St. Louis’de düzenlenen Dünya Fuarı’nda bir dondurmacı, gelen kalabalığa kâse yetiştiremeyince yan tezgâhındaki waffle’cı incecik waffle’lar dökerek sıcakken koni biçimine getirmiş ve sadece o günü kurtarmakla kalmamış, dondurma kültürünü de olduğu gibi değiştirmiş.

Söz konusu dondurma olunca tek kazanan taraf dondurmacılar değil! Dondurma tat uzmanları da var! Tadım sonrasında ağızlarında başka hiçbir tat kalmasın diye altın kaşıkla dondurma tadan bu “meslek sahiplerinden” biri olan John Harrison (Dreyer’s Ice Cream) dilini 1 milyon dolara sigortalatmış!

13 Nisan 2018’de tescillenen bir lezzet ise yurdumuzdan: “Maraş Dondurması”. Peki, Maraş dondurması nasıl ortaya çıkmış? Kaynaklara ve en bilindik rivayete göre Osmanlı saraylarına ve asillere yabani orkide (salep) satan Maraşlı Osman Ağa adlı bir esnaf varmış. Osman Ağa bir gün elinde artan salebi şeker ve süt karışımı olarak kara gömmüş. Ertesi gün almaya gittiğinde salebin kıvamında bir değişim olduğunu görmüş ve yoğun karışımın sakız gibi sündüğünü fark etmiş. Tabii durur mu, hemen tadına bakmış ve oluşan tada hayran kalmış. Yıllar içinde bu lezzet de gelişerek günümüzdeki efsanevi ve tescilli haline ulaşmış.

Herkesin elbette aroma tercihi birbirinden farklı olabilir, ama dünyada en çok tercih edilen dondurma, çikolatalı olduğu düşünülse de vanilyalıymış. Dondurma tüketicilerinin %33’ü vanilyayı tercih ederken, sadece %19’u çikolatalı dondurmayı listelerinin en tepesine yerleştiriyormuş.