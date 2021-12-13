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Edirne'yi sel vurdu!

Trakya bölgesinde başlayan sağanak yağış, kısa bir süre sonra sele dönüştü. Edirne'nin Enez ilçesinde de taşkınlar meydana geldi. Akıntıya kapılan 75 yaşındaki Murat Güneş'in cansız bedeni bulundu.

Edirne'yi sel vurdu!

Edirne'yi sel vurdu!

Trakya bölgesinde başlayan sağanak yağış, kısa bir süre sonra sele dönüştü. Edirne'nin Enez ilçesinde de taşkınlar meydana geldi. Akıntıya kapılan 75 yaşındaki Murat Güneş'in cansız bedeni bulundu.

13 Aralık 2021 Pazartesi 10:24
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından da geçtiğimiz günlerde Trakya bölgesi için uyarısı yapılan sağanak yağış önceki akşam saatlerinde başladı. Aşırı yağış nedeniyle evlerde ve iş yerlerinde su baskınları yaşanırken, vatandaşlar sel sularını evlerinden çıkarmak adına büyük çaba sarf etti.

1 VATANDAŞ KAYIPTI

Edirne'nin Enez ilçesinde meydana gelen selde de Sultanice köyünde suya kapılan 75 yaşındaki Murat Güneş'i arama çalışmaları bir süreden bu yana devam ediyordu. Sabah saatlerinde Güneş'ten kahreden haber geldi. Ekipler, talihsiz vatandaşın cansız bedenini sel suları arasında sürüklenirken buldu.

EVİNİN YAKININDA BULUNDU

Diğer yandan AFAD ekiplerinin evinin yakınında bulduğu Güneş'in cenazesi Enez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güneş'in yakınları ve akrabaları ise haberi almalarının ardından büyük üzüntü yaşadı.

ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Edirne Büyükşehir, Enez Belediyesi ve AFAD ekipleri, selden etkilenen vatandaşlara ulaşarak, gerekli yardımın yapılması adına yürüttüğü mücadeleye devam ediyor. Bölgeye gerekli araç ve ekipmanların da sevk edildiği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Edirneyi Sel Vurdu!
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