En az kahramanmaraş kadar yıkıcı olacak! Naci görür üç kent merkezini uyardı

Prof. Dr. Naci Görür'ün NTV'ye yaptığı açıklamalar şöyle:

"BUNDAN SONRA MARAŞ'TAN HATAY'A KADAR BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUZ"

Kahramanmaraş depremleri olduğunda dedik ki güneyde Adana havzasına ve Hatay yöresine dikkat etmek gerekiyor. Oralarda da kırılmamış faylara enerji transferi olacağı için kırılıp deprem üretebilirler. Şimdi Hatay'da 6.4 deprem oldu, bu küçük değil. Daha Türkiye sınırları içerisinde Ölüdeniz fayında yani Kahramanmaraş'tan Hatay'a kadar olan kısımda büyük bir deprem beklemiyoruz. Belki Türkiye sınırları dışarısında olursa o da bizi şu an pek ilgilendirmiyor.

"ADANA'YA ENERJİ TRANSFER EDİLMİŞ OLABİLİR"

Adana'da biraz dikkatli olmak gerekiyor. Orayı bekliyoruz çünkü orada Doğu Anadolu fayının kolları var. Oraya enerji transfer edilmiş olabilir, onlardan biri tetiklenmiş olabilir ve deprem üretebilir. Adana'da dikkatli olmak lazım.

Bir bu Kahramanmaraş depremleri özellikle Malatya civarlarında Sürgü fayı kırılınca 7.6, belki Malatya fayı batısında, kuzeyinde Ovacık fayı ve daha doğuya doğru gidince Karakoçan fayında da biraz enerji transferi olmuş olabilir. Oralara da dikkat edilmesi lazım. Hem halk bilsin, hem yerel yönetimler bilsin yani bir bakıma teyakkuzda olmak bakımından.

"BÖLGEDE DEPREMSİZ BİR DÖNEME GİRİLECEK"

İki büyük deprem bölgedeki fay sistemlerini zorladı. Bölge hareketli, ancak bu zaman içerisinde durulacaktır. Burada halkı rahatlatacak bir şey söyleyeyim: Adana'da belirli bir deprem olduktan sonra, olma ihtimali var. Kıbrıs'ta da var. Adana veya Kıbrıs'ta bizim beklediğimiz depremler olduğu zaman...

Bir de Bingöl Karlıova ile Göynük arasında depremler olduğu zaman Doğu Anadolu büyük ölçüde enerjisini bitirmiş olacak. Dolayısıyla Doğu Anadolu fayının etrafında olan bütün kentler büyük bir depremle karşı karşıya kalmayacak.

"DÜŞÜNÜN İKİ BÜYÜK DEPREMİN ARASI 9 SAATTİ"

Diyelim ki Erzincan ile Bingöl arasındaki Yedisu fayı depremi üretip İstanbul depremi de olup biterse uzun zaman boyunca Kuzey Anadolu fayı boyunca da büyük depremler olmayacak. Yani Türkiye bu iki kuşakta depremsiz uzun yıllara girecek. Böylece depreme dayanıklı kentler inşa etme şansı olacak.

Düşünün, 7.7 depremin ardından 7.6'lık deprem oldu. Aradaki fark dokuz saatti. Bir hafta da olabilir bir ay da olabilir. Zaman olarak bilemiyoruz. Tam zamanını bilemiyoruz. Öngörüyle söylüyoruz.

HAKKARİ YÖRESİNDE DE SIKINTI OLABİLİR

Benim bir öngörüm var. Ben Hakkari yöresinde de sıkıntı olabilir diyorum. Kahramanmaraş depremleri Doğu Anadolu'yu hareket ettirdi, Arabistan levhası kuzeye doğru gitti. Kuzeyde Hakkari yöresinin sıkıştırmış olabileceğini düşünüyorum. Orayı da bilimsel öngörüyle uyarıyorum. Dikkatli olmak lazım diyorum, zaman söyleyemiyorum.

Doğu Anadolu fayında olan bu hareketler özellikle kuzey kısmında yani Bingöl Karlıova ile Göynük arasında olabilecek bir hareket, ki orada deprem bekliyoruz 7.2. Kuzey Anadolu fayının belli ölçüde kırılmamış kesimini de tetikleyecektir. Unutmayın; 1939 Erzincan depremi, 1971 Bingöl depremini tetiklemiştir.

Yani bu tetikleme denince bu oluyor arkasına diğeri oluyor diye anlaşılıyor, öyle değil. Enerji transferleri birbirleriyle geometrik ilişkide olan faylarda mümkündür. Ben şimdi bu Doğu Anadolu fayının büyük hareketleri sonucu özellikle Bingöl'den Erzincan'a kadar olan o kesimde de hareketi hızlandırmış olabileceğini düşünüyorum.