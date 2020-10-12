En yakın arkadaşı, eşi ve 3 çocuğunu kaçırdı

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Ovakavağı Mahallesinde çiftçilik yapan Hasan Özkaya (31), 12 Eylül gecesi eve geldiğinde 10 yıllık eşi Sariye Özkaya (27) ile yaşları 4 ila 8 arasında değişen 3 çocuğunun evde olmadığını gördü.

Özkaya, yaptığı araştırmada eşi ve çocuklarını o gece kendisini eve bırakan yakın arkadaşı kendisi gibi evli ve 3 çocuk babası olan Mehmet A. tarafından kaçırıldığını öğrendi. Bunun üzerine jandarmaya ve savcılığa giden Özkaya, eşi ve çocuklarının hayatından endişe ettiğini belirterek müracaatta bulundu.

Sariye Özkaya ve Mehmet A. 19 Eylül'de Tokat'ın Turhal ilçesinde kaldıkları bir otelde yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadelerinin ardından serbest bırakılan Sariye Özkaya, Mehmet A. ile 8 yaşındaki Osman, 6 yaşındaki Muammer ve 4 yaşındaki İsmail Aras'tan o günden beri haber alınamadı.

BENİ EVE BIRAKIP EŞİMİ VE ÇOCUKLARIMI KAÇIRDI

Hasan Özkaya, "O gece Mehmet ile beraberdik. Beni gece saatlerinde eve bıraktı. Eşim ve çocuklarım evde yoktu. Ben gelmeden 10 dakika önce çıkmışlar.

Mehmet beni eve bırakırken eşini arayıp, kapının üzerinde bir şey var onu hazırla demişti. Eşine sorduğumda hazırla dediği şey paraymış. Tokat'ta bulunduktan sonra yapılan sağlık kontrolünde oğlum Muammer'in sırtında morluklar varmış. Sorduklarında ağabeyi yaptı demişler. Ağabeyine sorduklarında o da arkadaşları yaptı demiş. Yani muhtemelen oğlumu dövmüşler. Ben çocuklarımın hayatından endişe ediyorum. Şimdi nerede ne yaparlar bilmiyorum. Çocuklarıma yeniden kavuşmak istiyorum' diye konuştu.