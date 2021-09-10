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Erdoğan, Kahramanmaraş’tan Akşener’e seslendi, ‘Fatih kim, siz kim?’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’nda konuşuyor. İYİ Parti lideri Akşener’in İBB Başkanı İmamoğlu’nu Fatih Sultan Mehmet’e benzetmesine sert tepki gösteren Erdoğan, ”Bunlar Fatih’in kim olduğunu anlamamış, bilmiyorlar. Meral Hanım sen kimi kime benzetiyorsun? Duvarlarımıza ‘Zulüm 1453’te başladı’ diye yazanlarla aynı yolda yürüyorsun” dedi.

Erdoğan, Kahramanmaraş’tan Akşener’e seslendi, ‘Fatih kim, siz kim?’

Erdoğan, Kahramanmaraş’tan Akşener’e seslendi, ‘Fatih kim, siz kim?’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’nda konuşuyor. İYİ Parti lideri Akşener’in İBB Başkanı İmamoğlu’nu Fatih Sultan Mehmet’e benzetmesine sert tepki gösteren Erdoğan, ”Bunlar Fatih’in kim olduğunu anlamamış, bilmiyorlar. Meral Hanım sen kimi kime benzetiyorsun? Duvarlarımıza ‘Zulüm 1453’te başladı’ diye yazanlarla aynı yolda yürüyorsun” dedi.

10 Eylül 2021 Cuma 16:07
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’nda konuşuyor.

”DEVLETİMİZ ARTIK 80’LERİN, 90’LARIN ENKAZ ALTINDA KALAN DEVLETİ DEĞİL”

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

”Devletimiz afetler karşısında vatandaşlarımızı yalnız bırakmamıştır. Devletimiz artık 80’lerin 90’ların enkaz altında kalan devleti değildir. Türkiye Cumhuriyeti’nin gücüne bağlı olarak imkanları da genişlemiştir. Bugün artık ekonomisiyle büyük, hedefleriyle büyük, şefkati ve vicdanıyla büyük bir Türkiye Cumhuriyeti vardır.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı’nı Fatih Sultan Mehmet’e benzetiyorlar. Bunlar Fatih’in kim olduğunu anlamamış, bilmiyorlar. Taksim olaylarında başbakanlık konutumuzun hemen karşısında duvara ‘Zulüm 1453’te başladı’ yazdılar. Meral Hanım sen kimi kime benzetiyorsun? ‘Zulüm 1453’te başladı’ diye duvarlarımzıa bu yazıları yazanlarla aynı yolda yürüyorsun. Gezi Parkı olaylarında Bizans olaylarını yaşayanlarla beraber yürüyorsun. Fatih kim sizler kim?”

Son Güncelleme: 10.09.2021 20:02
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Siz Kim?’‘Fatih KimKahramanmaraş’tan Akşener’e SeslendiErdoğan
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