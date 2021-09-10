Erdoğan, Kahramanmaraş’tan Akşener’e seslendi, ‘Fatih kim, siz kim?’

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’nda konuşuyor.

”DEVLETİMİZ ARTIK 80’LERİN, 90’LARIN ENKAZ ALTINDA KALAN DEVLETİ DEĞİL”

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

”Devletimiz afetler karşısında vatandaşlarımızı yalnız bırakmamıştır. Devletimiz artık 80’lerin 90’ların enkaz altında kalan devleti değildir. Türkiye Cumhuriyeti’nin gücüne bağlı olarak imkanları da genişlemiştir. Bugün artık ekonomisiyle büyük, hedefleriyle büyük, şefkati ve vicdanıyla büyük bir Türkiye Cumhuriyeti vardır.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı’nı Fatih Sultan Mehmet’e benzetiyorlar. Bunlar Fatih’in kim olduğunu anlamamış, bilmiyorlar. Taksim olaylarında başbakanlık konutumuzun hemen karşısında duvara ‘Zulüm 1453’te başladı’ yazdılar. Meral Hanım sen kimi kime benzetiyorsun? ‘Zulüm 1453’te başladı’ diye duvarlarımzıa bu yazıları yazanlarla aynı yolda yürüyorsun. Gezi Parkı olaylarında Bizans olaylarını yaşayanlarla beraber yürüyorsun. Fatih kim sizler kim?”