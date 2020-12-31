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Ermenistan’a sert mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez'de görev yapacak Türk askerleri de yer aldığı törende Azerbaycan ordusu ve Mehmetçiklere seslendi.

Ermenistan’a sert mesaj

Ermenistan’a sert mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez'de görev yapacak Türk askerleri de yer aldığı törende Azerbaycan ordusu ve Mehmetçiklere seslendi.

31 Aralık 2020 Perşembe 12:11
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Bakan Akar'ın telefonundan mesajlarını ileten Başkan Erdoğan, "Can Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşimin liderliğinde 44 günde destansı bir zafere imza attınız. Dağlık Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının kurtarılması mücadelesinde elde ettikleri zaferden dolayı Azerbaycan ordusunu tebrik ediyorum. Bu zafer Azerbaycanlı kardeşlerimiz kadar bizi de mutlu etmiş ve gururlandırmıştır" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı cep telefonundan arayarak, salondaki askerlere seslendi.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personelinin yanı sıra Türkiye- Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez'de görev yapacak Türk askerleri de yer aldığı törende askerlere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensupları, Azerbaycan Ordusu'nun değerli kahramanları hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum" ifadesiyle başladı.

Dost ve kardeş Azerbaycan halkına da selamlarını ilettiğini belirten Erdoğan, "Can Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşimin liderliğinde 44 günde destansı bir zafere imza attınız. Dağlık Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının kurtarılması mücadelesinde elde ettikleri zaferden dolayı Azerbaycan ordusunu tebrik ediyorum. Bu zafer Azerbaycanlı kardeşlerimiz kadar bizi de mutlu etmiş ve gururlandırmıştır" diye konuştu.

Azadlık Meydanı'nda 10 Aralık'ta düzenlenen zafer töreninde Azerbaycan halkının gururuna ortak olduklarını anımsatan Erdoğan, "Kardeş Azerbaycan, Kafkas İslam Ordusu'nu nasıl dualarla, sevinç gözyaşlarıyla karşıladıysa 10 Aralık'ta da Türk Silahlı Kuvvetlerini aynı heyecanla karşılamıştır" dedi.

Yakın tarihin en önemli askeri ve siyasi gelişmelerinden biri olan "Tek Vatan Harekatı" nda şehit olan kahramanlara Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 102 yıl önce Bakü'nün işgalden kurtarılmasında ortaya konulanı birlik ve beraberliği hatırlattı.

ERMENİSTAN'A: BU YANLIŞTAN BİR AN ÖNCE DÖNÜN

Türkiye ve Azerbaycan'ın 'iki devlet tek millet' anlayışıyla birbirine kalpten bağlı olduğunu, can kardeşlerinin sevincini sevinci, üzüntüsünü üzüntüsü olarak gördüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sizin oradaki mevcudiyetiniz ülkelerimiz arasındaki ilişkinin geldiği noktayı gösteren onur nişanesidir. Türkiye olarak askeri zaferini diplomatik başarıyla taçlandırmakta olan Azerbaycan'ın mücadelesini sahada ve tüm uluslararası platformlarda destekliyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan ateşkesin uygulanmasını takip için bölgede görev yapacak siz değerli askerlerimize başarılar diliyorum. Ateşkesi izlemek üzere kurulacak merkezin bir an önce faaliyete geçmesini temenni ediyorum. Silahların namlularındaki dumanlar dağılmamışken, ateşkesi ihlal edecek davranışların içerisine giren Ermenistan güçlerine bir an önce bu yanlıştan dönmelerini tavsiye ediyorum. Mazisi şan ve şerefle dolu Türk ordusu asırlardır olduğu gibi bugün de üç kıta yedi iklimde gerektiğinde canını özellikle ortaya koyacak, davasına hizmet etmeyi sürdürecektir. Türk askeri ölürsem şehit kalırsam gazi inancı ile ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında en başta da Azerbaycan'da kendisine verilen görevi eksiksiz yerine getirecektir. Suriye'den Libya'ya Somali'den Kosova'ya Afganistan'dan Katar'a kadar pek çok yerde barışın, huzurun, istikrarın korunması için mücadele eden tüm askerlerimize başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Azerbaycan'daki siz değerli askerlerimize bir kez daha en kalbi selamlarımı sunuyor, yeni yılınızı tebrik ediyorum."

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