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Ertuğrul Doğan’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ertuğrul Doğan’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Ertuğrul Doğan’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

29 Ekim 2022 Cumartesi 12:34

Mesajda, Cumhuriyet’in milletin hürriyet ve birliğinden vazgeçmeyeceğinin en açık göstergesi olduğunu belirten Doğan şunları söyledi;

“Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl dönümüne uluşmanın gururu ve sevinci içerisindeyiz. 29 Ekim, ülkemizin milli ve siyasi bağımsızlığa yükselmesi yönünde en büyük kilometre taşımız ve en eşsiz devrimimiz olarak tarihimizde parlıyor.

Cumhuriyet, bizler için sadece bir yönetim şekli olmaktan ziyade, tarihi kahramanlıklarla ve zaferlerle dolu milletimizin hürriyetinden ve birliğinden asla vazgeçmeyeceğinin en açık göstergesidir. Bizlere düşen, ecdadımızın bizlere miras olarak bıraktığı emanete sahip çıkmak, ülkemiz için çalışmaya ve üretmeye devam etmektir.

Cumhuriyetimizin 99. Kuruluş Yıldönümünü Kutluyor, bize bu Cumhuriyeti armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum."

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Ertuğrul Doğan’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı
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