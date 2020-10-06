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Esed, Azerbaycan - Ermenistan Krizinde Tarafını Seçti

Rus basınına konuşan Beşşar Esed, Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan çatışmalardan dolayı Türkiye'yi suçlayıp Ermenistan'ın tarafında olduğunu dile getirdi.

Esed, Azerbaycan - Ermenistan Krizinde Tarafını Seçti

Esed, Azerbaycan - Ermenistan Krizinde Tarafını Seçti

Rus basınına konuşan Beşşar Esed, Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan çatışmalardan dolayı Türkiye'yi suçlayıp Ermenistan'ın tarafında olduğunu dile getirdi.

06 Ekim 2020 Salı 14:52

Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Azerbaycan ordusu karşısında çaresiz kalan Ermenistan'a ilk destek ülkesinde büyük yıkıma yol açarak masum sivilleri katleden eli kanlı Beşşar Esed rejiminden geldi.

ERMENİSTAN'A DESTEĞİNİ İLAN ETTİ

Rus basınından RIA'ya açıklamalarda bulunan Esed, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivil yerleşimlere saldırılarını görmezden gelerek Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçladı. Türkiye'yi Dağlık Karabağ'da asıl kışkırtıcı olmakla suçlayan Esed, zor durumdaki Ermenistan'a destek vermeye hazır olduklarını ilan etti.

ABD, ATEŞKES ÇAĞRISINDA BULUNDU

Öte yandan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Biegun'un, görüşme sırasında ABD olarak Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan çatışmalardan son derece endişeli olduklarını vurguladığı belirtilen açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan yönetimlerine çatışmalara son vermeleri çağrısında bulunduğu kaydedildi.

KURTARILAN YERLERE BAYRAK ASILIYOR

Azerbaycan ordusunun başlattığı operasyonda 3 Ekim'de Ermenistan işgalinden kurtarılan Terter kentine bağlı Talış köyünde Azerbaycan bayrakları asıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı görüntülerde, köyün sokaklarında Azerbaycan askerlerinin dolaştığı, pek çok binaya bayrakların asıldığı görülüyor.

Son Güncelleme: 06.10.2020 14:55
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan - Ermenistan Krizinde Tarafını SeçtiEsed
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