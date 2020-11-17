Eşi 12.5 yıl hapis cezası alınca "İftira attım" dedi

Ardından eşini ihbar ederek tutuklatan genç kadının ihbarı sonrası eşi hakkında dava açıldı. Yargılanan eşini hâkim karşısında görünce iftira attığını ileri süren eş, ifadesinden vazgeçse de koca 12 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

İstanbul Şişli'de 6 Mayıs günü devriye gezen ekiplerin önüne çıkan bir şahıs ihbarda bulunmak istedi. Hacı Hüsrev'de ikamet eden H.K., isimli bir şahsın öğleden sonra beyaz bir araçla uyuşturucu madde taşıyacağını belirtti. İhbar üzerine ekipler bölgede söz konusu aracı durdurmak için takibe başladı. 2 saatlik bir bekleyişin ardından G.C. isimli genç kadın ihbar edilen aracın başına giderek aracın bagaj kısmını açtı.

22,5 YIL HAPSİ İSTENİYOR



Bu sırada emniyet görevlileri araç sahibini sordu. Araçtan çıkan H.K., aracın kendisine ait olduğunu beyan edince emniyet güçleri tarafından yapılan aramada bagajda 104 paket satışa hazır halde bulunan uyuşturucu madde ele geçirildi. Genç adam uyuşturucu madde satışı yapmak suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi. Savcılık tarafından hakkında 22,5 yıla kadar hapis istemiyle Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması talep edildi.

UYUŞTURUCUYU ARACA EŞİ KOYUP İHBAR ETMİŞ



Geçtiğimiz günlerde yapılan yargılamada olayla ilgili şoke edici bir detay ortaya çıktı. İddiaya göre devriye ekiplerine ihbarda bulunan şahıs ile tutuklu H.K.'nın imam nikâhlı eşinin iş birliği yaptığı ortaya çıktı. İmam nikahlı eşi, mahkemede tanık olarak verdiği ifadesinde uyuşturucu batağında olan eşinin bu illetten kurtulması için ihbarcı ile bir plan yaparak bileziklerini satıp buradan elde ettiği parayla uyuşturucu madde aldığını ve bu maddeleri eşinin aracına koyarak ihbarda bulunduğunu itiraf etti.

"AMACIM EŞİMİ UYUŞTURUCUDAN KURTARMAKTI"



Genç kadın ifadesinin devamında, 'Aldığım çeşitli uyuşturucuların Eminönü'nden temin ettiğim hassas terazi ile tartıp poşetlere koydum. Daha sonra aracın bagajına hazırladığım paketleri yerleştirdim. Araçta GPRS vardı. Ben de eşimin erkek arkadaşı ile irtibat kurup eşimi ihbar etmesini sağladım. Eşim yakalanmadan bir gün önce ben de görümcemin evindeydim. Çünkü eniştemin telefonundan aracın nerede olduğunu tespit etmem gerekiyordu. Tek amacım eşimi bu illetten kurtarmaktı ancak daha sonra pişman oldum. Çok korkuyorum içinde bulunduğum durum nedeniyle şoke oldum' dedi.

MAHKEME HEYETİNİ KANDIRAMADI



Eşi her ne kadar ifadesinden vazgeçip iftira attığını ileri sürse de mahkeme heyetini kandıramadı. Mahkeme H.K. hakkında yapılan yargılama sonucu genç adamın uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle 12 yıl 6 ay hapse mahkum etti.