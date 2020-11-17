Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Bediüzzaman Bulvarı Yenileniyor
Bediüzzaman Bulvarı Yenileniyor
İYİ Parti ilbaşkanı Ahmet Çabukel sağlığına kavuştu
İYİ Parti ilbaşkanı Ahmet Çabukel...
Ekinözü’nde Çalışmalar Devam Ediyor
Ekinözü’nde Çalışmalar Devam Ediyor
SANKO Üniversitesi öğretim üyesi Gündoğdu, ‘Koahlı hastaların covıd-19’da akciğer tutulumları daha fazla, yaşam kayıpları yüksektir’
SANKO Üniversitesi öğretim üyesi Gündoğdu,...
Uluslararası akciğer kanseri farkındalık günü
Uluslararası akciğer kanseri farkındalık günü

Eşi 12.5 yıl hapis cezası alınca "İftira attım" dedi

Uyuşturucu madde kullanan eşini kurtarmak isteyen genç kadın, bileziklerini satıp uyuşturucu madde ve hassas terazi satın alarak eşinin aracına koydu.

Eşi 12.5 yıl hapis cezası alınca "İftira attım" dedi

Eşi 12.5 yıl hapis cezası alınca "İftira attım" dedi

Uyuşturucu madde kullanan eşini kurtarmak isteyen genç kadın, bileziklerini satıp uyuşturucu madde ve hassas terazi satın alarak eşinin aracına koydu.

17 Kasım 2020 Salı 15:26
banner459

Ardından eşini ihbar ederek tutuklatan genç kadının ihbarı sonrası eşi hakkında dava açıldı. Yargılanan eşini hâkim karşısında görünce iftira attığını ileri süren eş, ifadesinden vazgeçse de koca 12 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

İstanbul Şişli'de 6 Mayıs günü devriye gezen ekiplerin önüne çıkan bir şahıs ihbarda bulunmak istedi. Hacı Hüsrev'de ikamet eden H.K., isimli bir şahsın öğleden sonra beyaz bir araçla uyuşturucu madde taşıyacağını belirtti. İhbar üzerine ekipler bölgede söz konusu aracı durdurmak için takibe başladı. 2 saatlik bir bekleyişin ardından G.C. isimli genç kadın ihbar edilen aracın başına giderek aracın bagaj kısmını açtı.

22,5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Bu sırada emniyet görevlileri araç sahibini sordu. Araçtan çıkan H.K., aracın kendisine ait olduğunu beyan edince emniyet güçleri tarafından yapılan aramada bagajda 104 paket satışa hazır halde bulunan uyuşturucu madde ele geçirildi. Genç adam uyuşturucu madde satışı yapmak suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi. Savcılık tarafından hakkında 22,5 yıla kadar hapis istemiyle Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması talep edildi.

UYUŞTURUCUYU ARACA EŞİ KOYUP İHBAR ETMİŞ

Geçtiğimiz günlerde yapılan yargılamada olayla ilgili şoke edici bir detay ortaya çıktı. İddiaya göre devriye ekiplerine ihbarda bulunan şahıs ile tutuklu H.K.'nın imam nikâhlı eşinin iş birliği yaptığı ortaya çıktı. İmam nikahlı eşi, mahkemede tanık olarak verdiği ifadesinde uyuşturucu batağında olan eşinin bu illetten kurtulması için ihbarcı ile bir plan yaparak bileziklerini satıp buradan elde ettiği parayla uyuşturucu madde aldığını ve bu maddeleri eşinin aracına koyarak ihbarda bulunduğunu itiraf etti.

"AMACIM EŞİMİ UYUŞTURUCUDAN KURTARMAKTI"

Genç kadın ifadesinin devamında, 'Aldığım çeşitli uyuşturucuların Eminönü'nden temin ettiğim hassas terazi ile tartıp poşetlere koydum. Daha sonra aracın bagajına hazırladığım paketleri yerleştirdim. Araçta GPRS vardı. Ben de eşimin erkek arkadaşı ile irtibat kurup eşimi ihbar etmesini sağladım. Eşim yakalanmadan bir gün önce ben de görümcemin evindeydim. Çünkü eniştemin telefonundan aracın nerede olduğunu tespit etmem gerekiyordu. Tek amacım eşimi bu illetten kurtarmaktı ancak daha sonra pişman oldum. Çok korkuyorum içinde bulunduğum durum nedeniyle şoke oldum' dedi.

MAHKEME HEYETİNİ KANDIRAMADI

Eşi her ne kadar ifadesinden vazgeçip iftira attığını ileri sürse de mahkeme heyetini kandıramadı. Mahkeme H.K. hakkında yapılan yargılama sonucu genç adamın uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle 12 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

Son Güncelleme: 17.11.2020 15:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Covid-19 testim pozitif...
Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Covid-19 testim pozitif...
Öztunç’tan tüm vatandaşları ilgilendiren kritik aşı sorusu
Öztunç’tan tüm vatandaşları ilgilendiren kritik aşı sorusu
Talep patlaması yaşanınca kanun çıkmıştı! Satıp kaçmaya çalışıyorlar
Talep patlaması yaşanınca kanun çıkmıştı! Satıp kaçmaya çalışıyorlar
Camiden yapılan anonsu duyanlar şaşkına döndü! 'Covid-19' testi pozitif çıkan çift...
Camiden yapılan anonsu duyanlar şaşkına döndü! 'Covid-19' testi pozitif çıkan çift...
Bakan Soylu’dan afet açıklaması
Bakan Soylu’dan afet açıklaması

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber