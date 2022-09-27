EYT’de son aşamaya gelindi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ÇALIŞMAMIZ TEKNİK OLARAK BİTTİ, CUMHURBAŞKANIMIZA SUNACAĞIZ"

Eyt konusundaki bir soruya yanıt veren Bakan Bilgin, "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz" ifadesini kullandı.

"516 BİN KİŞİNİN KADRO HAKLARINA KAVUŞMASIYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BİTTİ"

Bakanlık olarak şu anda üzerinde çalıştıkları konuları aktaran Bakan Bilgin, "(Kamudaki) Sözleşmeli personel meselesi var. Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var" dedi.

"ARKADAŞLARIMIZ BİR GÖRÜŞME YAPTI, DEĞERLENDİRİYORUZ"

Bilgin, çalışmanın son halinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulup sunulmadığına ilişkin ise "Sayın Cumhurbaşkanı'mız uygun olduğu zaman sunacağız. Bugün gündemde yoktu." ifadesini kullandı. Bu çalışmada kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate aldıklarını vurgulayan Bilgin, "Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bunları da değerlendiriyoruz." diye konuştu.

TAŞERON İŞÇİLERLE İLGİLİ ÇALIŞMA DA ARALIK AYINA KADAR TAMAMLANACAK

Bilgin, Bakanlığın gündeminde olan sözleşmeli personel, geçici işçiler ve taşeron işçilerle ilgili çalışmaların aralık ayına kadar tamamlanarak kamuoyuna açıklanacağını ve Meclis takvimine alınacağını belirtti.