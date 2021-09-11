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Fırat Görgel’den Ali Öztunç'a Fotoğraflı cevap

Fırat Görgel sosyal medya hesabından Ali Öztunç’un Erdoğan’ın Kahramanmaraş ziyaretine katılımın az olduğuna dair paylaştığı fotoğraf ile ilgili açıklama yaptı.

Fırat Görgel’den Ali Öztunç'a Fotoğraflı cevap

Fırat Görgel’den Ali Öztunç'a Fotoğraflı cevap

Fırat Görgel sosyal medya hesabından Ali Öztunç’un Erdoğan’ın Kahramanmaraş ziyaretine katılımın az olduğuna dair paylaştığı fotoğraf ile ilgili açıklama yaptı.

11 Eylül 2021 Cumartesi 11:11
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AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel sosyal medya hesabından CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kahramanmaraş ziyaretine katılımın az olduğuna dair paylaştığını fotoğtaf ile ilgili açıklama yaptı.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel sosyal medya paylaşımında:

"İşiniz gücünüz algı, yalan, iftira! Aziz Milletimiz artık sizin yalan ve iftiralarınızdan bıktı. 20 yıldır girdiğiniz tüm seçimlerde hezimete uğramanız; milletimizin yalan siyaseti değil de, eser ve hizmet siyasetini tercih ettiğinin en büyük kanıtıdır.

Henüz tören başlamamışken çekilen bir fotoğrafla yalan ve iftira siyasetine devam ediyorsunuz ne yazık ki. Milletimiz herkesi çok iyi biliyor, tanıyor. “Erdoğan Sevgisi” zorunuza gidiyor biliyoruz ama ülkemiz gerçekleriyle yüzleşmeniz gerek.

Bu arada (!) daha iki hafta önce Derya Yanık Bakanımız ile ilgili attığınız YALAN tweetinizi (silmenize rağmen) unutmadık." ifadelerini kullandı.

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Fırat Görgel’den Ali Öztunça Fotoğraflı Cevap
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