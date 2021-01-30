Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş Ve Adıyaman'da Cadde Ve Sokaklar Boş Kaldı

Gaziantep'teki meydan, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentteki polisler, kontrol noktalarında araç sürücüleri ve yolcularının kısıtlamaya uyulup uyulmadığı denetlendi.

Malatya'da kentin işlek cadde ve sokaklarında kısıtlamaya uyuldu.

Polis ekipleri denetim yaparken Malatya Büyükşehir Belediyesinin ekmek fabrikası MEGSAŞ'ın büfeleri de hizmete devam etti.

Kent merkezindeki cadde ve sokaklarda merkez Battalgazi Belediyesinin kar küreme ve tuzlama ekipleri de karla mücadeleyi sürdürdü.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.

Kentte başta Atatürk, GAP, İpekyol ve Necmettin Cevheri bulvarları olmak üzere en sakin günlerinden birini yaşıyor.

-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta sokak ve caddelerde sessizlik sürüyor.

Güvenlik güçleri, kentin giriş ve çıkışları ile il merkezinde denetim yaparak vatandaşların kurallara uyup uymadığını kontrol etti.

Kentte görevliler dışında cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

- Adıyaman

Adıyaman'da sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Sümer Meydanı başta olmak üzere birçok cadde ve sokaklar boş kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli cadde ve sokaklarda denetim gerçekleştirdi.