Genel sağlık sigortası prim borçlarına af geliyor!

Şu anda sağlık çalışanlarının özlük hakkında önemli iyileştirmeler içeren kanun teklifi, Meclis Genel Kurulunda görüşülüyor. Teklif kapsamında sağlık borçlarının bir kısmının silinmesi de yer alıyor. Borcun bir kısmının silinmesinden sonra kalan kısım için taksitlendirme de dahil ödeme kolaylığının getirilmesi planlanıyor.

AF, SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANAMAYANLARI KAPSAYACAK

Sağlık sigortasından yararlanamayan kişiler, kanun tasarısının yasalaşması ile birlikte borcunun yüzde 50'sini peşin ya da taksitle öderse, kalan borcu tamamen silinecek.

SONUÇ BUGÜN AÇIKLANACAK

Sağlık çalışanlarının özlük hakkında önemli iyileştirmeler içeren kanun teklifi, 14 maddeden oluşuyor ve şu ana kadar 6 maddesinin kabul edildiği biliniyor. Tüm maddeler üzerinde bugün bir karar verilmesi bekleniyor.

31 ARALIK'A KADAR

Sağlık sigortasında borçlarından dolayı yararlanamayan kişilerin 31 Aralık tarihine kadar olan borçlarına ödeme kolaylığı geliyor.

SAĞLIK BORÇLARININ YÜZDE 50'Sİ SİLİNİYOR

Kanun teklifinin yasalaştığı tarihten itibaren 1 yıl içinde borcun yüzde 50'sinin peşin veya taksitle ödenmesi halinde geriye kalan yüzde 50'lik borç silinecek.

BORCUN 5 BİN LİRALIK KISMINDAN FERAGAT EDİLECEK

Borcun yarısının 5 bin liranın altında olması durumunda ise 5 bin liranın tamamı silinecek geri kalan kısım ise tahsil edilecek. Eğer borç tutarı 5 bin liranın altındaysa borcun tamamı silinecek.