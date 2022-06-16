Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta çocuklar için etkinlik!
Kahramanmaraş’ta çocuklar için etkinlik!
Onikişubat Belediyesi’nden gençlere ‘Streetball Turnuvası’
Onikişubat Belediyesi’nden gençlere ‘Streetball Turnuvası’
Dulkadiroğlu’ndan Abbaslar’a Sosyal Tesis
Dulkadiroğlu’ndan Abbaslar’a Sosyal Tesis
Başkan Mahçiçek’ten Jandarma’nın 183’üncü kuruluş yıl dönümü mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Jandarma’nın 183’üncü kuruluş...
Kahramanmaraş Büyükşehirin etkinlikleri vatandaşlardan tam not aldı
Kahramanmaraş Büyükşehirin etkinlikleri vatandaşlardan tam...

Genel sağlık sigortası prim borçlarına af geliyor!

Meclis'e gönderilen sağlık torba kanun teklifi ile Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının bir kısmı silinirken, borcun kalan kısmı için ödeme kolaylığı sağlanıyor. Sağlık sigortasından yararlanamayan kişiler, kanun tasarısının yasalaşması durumunda borcunun yüzde 50'lik kısmını peşin ya da taksitle öderse kalan borcu silinecek. Eğer borç 5 bin TL'nin altında ise borcun tamamı silinecek.

Genel sağlık sigortası prim borçlarına af geliyor!

Genel sağlık sigortası prim borçlarına af geliyor!

Meclis'e gönderilen sağlık torba kanun teklifi ile Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının bir kısmı silinirken, borcun kalan kısmı için ödeme kolaylığı sağlanıyor. Sağlık sigortasından yararlanamayan kişiler, kanun tasarısının yasalaşması durumunda borcunun yüzde 50'lik kısmını peşin ya da taksitle öderse kalan borcu silinecek. Eğer borç 5 bin TL'nin altında ise borcun tamamı silinecek.

16 Haziran 2022 Perşembe 15:16
banner459

Şu anda sağlık çalışanlarının özlük hakkında önemli iyileştirmeler içeren kanun teklifi, Meclis Genel Kurulunda görüşülüyor. Teklif kapsamında sağlık borçlarının bir kısmının silinmesi de yer alıyor. Borcun bir kısmının silinmesinden sonra kalan kısım için taksitlendirme de dahil ödeme kolaylığının getirilmesi planlanıyor.

AF, SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANAMAYANLARI KAPSAYACAK

Sağlık sigortasından yararlanamayan kişiler, kanun tasarısının yasalaşması ile birlikte borcunun yüzde 50'sini peşin ya da taksitle öderse, kalan borcu tamamen silinecek.

SONUÇ BUGÜN AÇIKLANACAK

Sağlık çalışanlarının özlük hakkında önemli iyileştirmeler içeren kanun teklifi, 14 maddeden oluşuyor ve şu ana kadar 6 maddesinin kabul edildiği biliniyor. Tüm maddeler üzerinde bugün bir karar verilmesi bekleniyor.

31 ARALIK'A KADAR

Sağlık sigortasında borçlarından dolayı yararlanamayan kişilerin 31 Aralık tarihine kadar olan borçlarına ödeme kolaylığı geliyor.

SAĞLIK BORÇLARININ YÜZDE 50'Sİ SİLİNİYOR

Kanun teklifinin yasalaştığı tarihten itibaren 1 yıl içinde borcun yüzde 50'sinin peşin veya taksitle ödenmesi halinde geriye kalan yüzde 50'lik borç silinecek.

BORCUN 5 BİN LİRALIK KISMINDAN FERAGAT EDİLECEK

Borcun yarısının 5 bin liranın altında olması durumunda ise 5 bin liranın tamamı silinecek geri kalan kısım ise tahsil edilecek. Eğer borç tutarı 5 bin liranın altındaysa borcun tamamı silinecek.

Anahtar Kelimeler:
Genel Sağlık Sigortası Prim Borçlarına Af Geliyor!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AFAD’tan endişelendiren mesaj!
AFAD’tan endişelendiren mesaj!
Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Teröristlere Ait Çok Sayıda Silah Ve Mühimmat Ele Geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Teröristlere Ait Çok Sayıda Silah Ve Mühimmat Ele Geçirildi
Çevre Bakanlığı Lise Mezunu 207 Temizlik Destek Personeli Alıyor
Çevre Bakanlığı Lise Mezunu 207 Temizlik Destek Personeli Alıyor
Ve Cem Uzan medyaya geri dönüyor!
Ve Cem Uzan medyaya geri dönüyor!
Hürriyetçi Eğitim Sen’den TÜİK açıklaması!
Hürriyetçi Eğitim Sen’den TÜİK açıklaması!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber