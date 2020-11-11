Göksu deltası'nda yangın

Çok sayıda kuş çeşidi ve bitki türüne ev sahipliği yapan deltanın, Taşucu Mahallesi mevkisinden henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kötü arazi şartları nedeniyle yangına müdahalede güçlük çeken ekipler, itfaiye araçlarının giremediği deltanın bir kısmında söndürme çalışması yapabildi.

Müdahale sırasında bataklığa saplanan bir itfaiye aracı, iş makinesine bağlanan halat yardımıyla çıkarıldı.

Jandarma ekipleri de deltaya çıkan yollarda ve yerleşim yerlerinde önlem aldı

- Kendiliğinden sönmesi beklenecek

Büyükşehir Belediye İtfaiyesi Silifke Grup Amiri Hüseyin Sümbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bataklık nedeniyle yangına müdahalede zorluk çektiklerini belirtti.

"Ekiplerimizin müdahalesiyle yangını kontrol altına aldık. Bazı noktalarda soğutma çalışması yapıyoruz. Yangının kendiliğinden sönmesi beklenecek." diyen Sümbül, ekiplerin duman tamamen bitene kadar bölgede kalacağını aktardı.