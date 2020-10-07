Gözler Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamasında

Bilim Kurulu toplantısı bu hafta hangi gün yapılacak sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Son olarak dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunmuştu.

Koronavirüste son durum, okullarda yüz yüze eğitim ağır hasta sayısı, hastane doluluk oranları, İzlenecek olan yeni yöntemler gibi birçok konu başlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nda yapılan değerlendirmelerin ardından kamuoyu ile paylaşılıyor.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu bu akşam saat 17:00'de toplanıyor. Toplantının ardından pandemi ile mücadeleye ilişkin son verilerin paylaşılması bekleniyor.

BAKAN KOCA'NIN GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ AÇIKLAMALARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Ankara ile ilgili son durumu açıklayan Bakan Koca, "Ankara'daki hasta sayısı iki haftada yarı yarıya azaldı. Aldığımız tedbirlerle son 10 gün içinde günlük hasta sayısı yüzde 60'a yakın azaldı" dedi. İstanbul ile ilgili de bilgi veren Koca, "İstanbul'da vaka sayısı, yüzde 2,8 oranında düştü." dedi.

Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Bakan Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası Türkiye korona virüs tablosunu açıkladı ve bazı illere dikkat çekti. İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya ile ilgili bilgi veren Koca, ""Aşı için önümüzdeki 2-3 aylık zaman kaldığı da düşünülürse tünelin ucu ve ışık göründü" ifadelerini kullandı.