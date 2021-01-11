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Güzellik merkezine giden kadın kabusu yaşadı! Yüzü kanlar içinde kaldı...

Yüzünde cilt lekeleri bulunan genç kadın durumundan rahatsız olup başvurduğu güzellik merkezinde tedavi olmak istedi.

Güzellik merkezine giden kadın kabusu yaşadı! Yüzü kanlar içinde kaldı...

Güzellik merkezine giden kadın kabusu yaşadı! Yüzü kanlar içinde kaldı...

Yüzünde cilt lekeleri bulunan genç kadın durumundan rahatsız olup başvurduğu güzellik merkezinde tedavi olmak istedi.

11 Ocak 2021 Pazartesi 13:08
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Test yapılmadan tedavi uygulanan mağdur kadının yüzü kanlar içinde kaldı. Bakım merkezi bir de uygulamadığı seansların parasını tahsil etmek isteyince mağdur kadın savcılığa başvurarak yardım istedi.

Cilt bakımı yaptırmak isteyen genç kadın başvurduğu güzellik merkezinde facia yaşadı. 8 seanslık bakım anlaşması imzalayan mağdur kadının ikinci seansta yüzünde ağır yanıklar meydana geldi. Olay geçtiğimiz yıllarda meydana geldi. 42 yaşındaki B.Y., İstanbul Beykoz'da ikamet ediyordu. Yüzünde cilt lekesi bulunan genç kadın Şişli'de bulunan bir güzellik merkezine gitti. Merkezle 8 seanslık bakım anlaşması imzalayan genç kadının bakım sonunda yüzündeki lekelerin gideceği vaat edildi.

YÜZÜ KANLAR İÇİNDE KALDI

Tedaviye başlayan mağdur kadının ikinci seans sonrası iddiaya göre yüzünde yoğun bir şekilde kanama oluştu. Meydana gelen cilt yanıkları nedeniyle 5 günlük iş göremezlik raporu alan genç kadın tedavi için farklı bir hastaneye başvurdu. İddiaya göre burada genç kadının tedavi uygulanmadan önce cilt uygunluğu için test yapılmamış ve direkt işlem uygulanmıştı.

YAPMADIKLARI TEDAVİNİN ÜCRETİNİ İSTEDİLER

Tedavisi devam eden mağdur kadını bir süre sonra cilt bakım anlaşması imzaladığı kurum yetkilileri aradı. Yine iddiaya göre yetkililer geriye kalan 6 seanslık bakım ücretinin faturasını tahsil etmek istedi. Bunun üzerine ödeme yapmayı reddeden mağdur kadına, 'senetlerinizin vadesi doldu, dosyayı avukatımıza vereceğiz' diyerek parayı tahsil etmeye çalıştılar.

TEST YAPMADAN YANLIŞ TEDAVİ UYGULADILAR

Yüzünde yanık oluşan mağdur kadın birde para tahsili için yetkililerin kendisini araması ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Genç kadın savcılıkta verdiği ifadesinde, 'Benim yüzümü mahvettiler, cilt bakım işlemine başlamadan önce gerekli testleri bile yapmadılar ve beni mağdur ettiler. Buda yetmezmiş gibi karşılığını almadığım bakım ücretlerini tahsil etmeye çalışıyorlar. Yetkililerin cezalandırılmasını talep ediyorum.' Şeklinde konuştu. Mağdur kadının ihbarı üzerine savcılık tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

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