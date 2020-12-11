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HDP’li vekil örgüt üyesinin telefonunu aldı

HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, gözaltına alınan terör örgütü üyesinin cep telefonunu el çabukluğu ile alarak delilleri örtbas etmeye çalıştı.

HDP’li vekil örgüt üyesinin telefonunu aldı

HDP’li vekil örgüt üyesinin telefonunu aldı

HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, gözaltına alınan terör örgütü üyesinin cep telefonunu el çabukluğu ile alarak delilleri örtbas etmeye çalıştı.

11 Aralık 2020 Cuma 13:34
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Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında silahlı terör örgütüne üye olma ve silahlı terör örgütü propagandası yapma suçlarından kaydı bulunan Ercan Oğuz'un yakalanmasına yönelik talimat verdi.

EL ÇABUKLUĞUYLA TELEFONU ALDI

Bunun üzerine Cizre ilçesi Hamidiye Kışlası civarında HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in de arasında bulunduğu grupla birlikte olan şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Milletvekili, polis ekiplerinin işlem yaptığı sırada ekipleri engellemeye yönelik sözlü müdahalelerde bulundu. Bu sırada örgüt üyesine aşırı şekilde yaklaşarak arka cebindeki cep telefonunu el çabukluğuyla alan İmir, kendi cebine koydu.

YENİDEN ARAMA VE EL KOYMA TALİMATI

Kamera kayıtlarını inceleyen Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gözaltına alınma esnasında HDP Milletvekili Nuran İmir'in şüpheli Ercan Oğuz'un cep telefonunu aldığını tespit etti. Milletvekilinin şüphelinin cep telefonunda temini mümkün olabilecek delilleri yok edebileceği ihtimali üzerine söz konusu telefonun incelenebilmesi için Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeniden arama, el koyma ve gözaltı talimatı verildi. Bunun üzerine Ercan Oğuz, Cizre-Şırnak karayolu polis kontrol noktasında yapılan denetimlerde yakalandı. Şahsın yakalandığı araçta üzerinde Milletvekili Nuran İmir tarafından alınan cep telefonu da bulundu.

EVRAKLAR ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Şüpheli Ercan Oğuz'un üzerindeki suç delilleri olduğu değerlendirilen cep telefonunun ele geçirilmesini engellemek ve suç delillerini karartmak amacıyla eylemde bulunan HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir hakkında Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan soruşturma evrakları, 2 Aralık tarihinde "yetkisizlik" kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosuna gönderildi.

Son Güncelleme: 11.12.2020 18:38
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