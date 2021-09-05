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Herkes bu sorunun yanıtını arıyor! Koronavirüs aşısında 4. doz gerekli mi?

Dünyayı 2 yılı aşkın süredir resmen esir alan koronavirüsle mücadelede aşılamaya tam gaz devam edilirken birçok kişi 4. doza gerek olup olmadığını merak ediyor.

Herkes bu sorunun yanıtını arıyor! Koronavirüs aşısında 4. doz gerekli mi?

Herkes bu sorunun yanıtını arıyor! Koronavirüs aşısında 4. doz gerekli mi?

Dünyayı 2 yılı aşkın süredir resmen esir alan koronavirüsle mücadelede aşılamaya tam gaz devam edilirken birçok kişi 4. doza gerek olup olmadığını merak ediyor.

05 Eylül 2021 Pazar 13:55
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Özellikle yeni çıkan varyantların ardından bazı kişiler 4. dozun gerekliliğini savunurken bazıları ise karşı çıkıyor. Peki 4. doz aşı gerekli mi? 4. doz aşı için uzmanlar ne diyor?

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 19 bin 464 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,55, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 61,45 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 96 milyon 761 bin 208'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 382 bin 825 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il, sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Yalova ve Antalya olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bingöl, Batman, Bitlis, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlk ve orta öğretimde okullar 6 Eylül'de, devamında üniversiteler açılıyor. Örgün eğitimde 24 milyondan fazla öğrencimiz var. Kesintisiz, yüz yüze eğitimde kararlıyız. Aşıda ve tedbirde aynı kararlılık olmalı." ifadelerini kullandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Yeni çıkan varyantlar nedeniyle sosyal medyada kimi vatandaşlar gerekli olabileceğini söylerken, kimileri ise karşı çıkıyor. Peki uzmanlar ne diyor? İşte yanıtları:

ANTİKOR AZALIRSA...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın: İki doz Sinovac olanlarda, 4'üncü aya doğru antikorda bir azalma saptandı. Bu kişilere ekstra bir doz daha önerildi.

Hatırlatma dozu ister Sinovac ister BioNTech olunabiliyor. Bu dozun etkilerinin ne kadar süreceği takip ediliyor. Bazı merkezlerde kişilerin hem kan değerlerine bakılıyor hem de hastalanma hızları inceleniyor. Sağlık Bakanlığı'nın topladığı veriler var.

Bu araştırmaya bağlı olarak üçüncü doz aşı yaptıranlarda antikor azalması olursa ya da vaka sayılarında artış meydana gelirse dördüncü doz önerilebilir. Şu an iki doz BioNTech olanlara 3'üncü doza ihtiyaç yok.

2 doz Sinovac olup bir doz BioNTech olanlara da ekstra bir doza ihtiyaç yok. Sadece yurtdışına gideceklere evrak tamamlamak için 4'üncü doz gerekiyor. Amaç bağışıklık arttırmak değil.

HİÇBİR ÜLKE YAPMIYOR
Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: Çok net söylüyorum 4'üncü doz şu anda gereksiz. Ama 3'üncü dozun gerekliliği birçok çalışmada gösterildi.

Üçüncü doz Delta varyantına karşı yeterince etkili. Etkisi bir süre sonra azalmaya başlarsa ki bunun ne zaman olacağını söylemek zor 4'üncü doza o zaman gerek olur. Eğer 4'üncü doz yapılacaksa, bu 3'üncü dozdan hemen bir-iki ay sonra yapılmamalı. Üzerinden en az 3-4 ay geçmeli. Zaten 4'üncü doza başlayan bir ülke henüz yok.

HENÜZ CEVABI YOK
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova: Bu sorunun cevabını henüz bilimsel olarak bilmiyoruz. Bildiğimiz şu, inaktif bir aşı olan Sinovac'ın etkinliği zamanla azaldı ama bağışıklık sistemi üzerindeki etkisi devam ediyor.

Hatırlatma dozu yaptığınızda immün sistem ilk yapılan aşıları hatırlıyor ve daha fazla antikor üretiyor, daha fazla koruyuculuk sağlıyor.

Hastalık geçirip üzerine bir doz mRNA aşısı olan kişilerde de çok yüksek seviyede antikor oluşuyor. Ancak üzerine bir doz daha aşı olursanız antikoru daha fazla arttıramıyorsunuz.

4'üncü dozun gerekli olup olmadığına yönelik henüz bir çalışma yapılmadı. İnsanların kanlarına bakılmalı, test yapılmalı, ondan sonra karar verilmeli.

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Herkes Bu Sorunun Yanıtını Arıyor! Koronavirüs Aşısında 4. Doz Gerekli Mi?
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