HSK yeni başsavcıları atadı

Yeni Cumhuriyet Başsavcılarının ataması tamamlandı. Buna göre, 9 ilin Cumhuriyet Başsavcısı, 324 Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı ile 61 İdari Yargı Hakim ve Savcısı değişti. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun titizlikle yürüttüğü çalışmalarda gözler 3 kiritik koltuğa kimlerin atanacağındaydı.

İŞTE KRİTİK KOLTUKLARA ATANAN İSİMLER

Atamalar sonucunda İstanbul, Ankara ve Sincan Cumhuriyet Başsavcılık makamlarına getirilen isimler belli oldu. Buna göre; Yargıtay üyesi olması nedeniyle İrfan Fidan'dan boşalan koltuğa, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün Yardımcılığı'nı yapan, daha önce Başsavcılık deneyimi bulunan Şaban Yılmaz getirildi.

Bir diğer kritik makam olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ise 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ ile mücadelede dikkat çeken başsavcılardan Sincan Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça atandı.

Akça'dan boşalan kritik makama ise Gökhan Karaköse getirildi.

Özellikle Ankar ave İstanbul icracılık açısından oldukça önemli makamlar olarak biliniyor. Bu nedenle kamuoyunda atanacak isimler merakla bekleniyordu.

MERSİN, GAZİANTEP, ŞANLIURFA, TEKİRDAĞ...

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak atandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'na Rize Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü atandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'na Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri atandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcıvekili Uğur Özmen oldu.

Şanlıurfa Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliklerine Yakup Ali Kahveci, Güngör Karakoç, Mehmet Yılmaz getirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne İnegöl Başsavcısı Zekeriya İnanç getirildi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne Selahattin Kambur getirildi.

Cumhuriyet Savcısı Adnan Gümüş, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne getirildi.

Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'na Mehmet Patlak getirildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'na Koray Keskin getirildi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI ŞABAN YILMAZ KİMDİR?

1970 yılında Rize'de doğan Şaban Yılmaz, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı ve Cumhuriyet Başsavcısı olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yaptı.

Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunan Yılmaz, 08.07.2019 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Şaban Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCISI AHMET AKÇA KİMDİR?

1973 Yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı.

1991 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1995 yılında mezun oldu.

Bir yıllık avukatlık stajının ardından 1997 yılında Hakim adaylığına başladı. 1999 Yılı Temmuz ayında Tavşanlı Cumhuriyet Savcısı olarak göreve başlayan Akça sırasıyla; Reşadiye, Batman, Karaman, Şişli ve İstanbul Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu. 2012 Yılında Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak atandı. Dört yıllık bir görevin sonunda Haziran 2016 Kararnamesi ile Ankara Cumhuriyet Savcısı olarak atandı. Ekim 2017 Kararnamesi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atandı ve görev yaptı.

25/07/2018 Tarihli HSK Kararnamesi ile Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ahmet Akça evli ve iki çocuk babasıdır.