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İkinci el otomobil satışında 3 gün sınırı! Bakanlık yazı gönderdi

Sahibinden ya da galeriden 2. el otomobil satışlarında mağduriyetin önüne geçilecek yeni bir düzenleme Ticaret Bakanlığı tarafından yapıldı. Buna göre 2. el otomobil satışında alınan ekspertiz raporu satıştan önceki 3 gün içerisinde online olarak sorgulanabilecek. Raporsuz satış yapan işletmeler ise ceza yiyecek.

İkinci el otomobil satışında 3 gün sınırı! Bakanlık yazı gönderdi

İkinci el otomobil satışında 3 gün sınırı! Bakanlık yazı gönderdi

Sahibinden ya da galeriden 2. el otomobil satışlarında mağduriyetin önüne geçilecek yeni bir düzenleme Ticaret Bakanlığı tarafından yapıldı. Buna göre 2. el otomobil satışında alınan ekspertiz raporu satıştan önceki 3 gün içerisinde online olarak sorgulanabilecek. Raporsuz satış yapan işletmeler ise ceza yiyecek.

25 Mayıs 2021 Salı 09:10
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Bakanlıktan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) gönderilen yazıda, TSE belgeli ekspertiz işletmesi bulunmayan iller dışında, ikinci el otomobil veya arazi taşıtı satışı yapan işletme tarafından, satışın yapıldığı tarihten önceki üç gün içinde ekspertiz raporunun alınması gerektiği bildirildi.

8 YAŞ KRİTERİ
Model yılına göre 8 yaşın veya 160 bin kilometrenin üzerindeki taşıtlar için ekspertiz raporu alınmasının zorunlu olmadığı vurgulanan yazıda, işletmeler tarafından 2. el otomobil veya arazi taşıtı satışının yapıldığı tarihten önceki 3 gün içinde, model yılına göre 8 yaşın veya 160 bin kilometrenin altındaki 2. el otomobiller ve arazi taşıtları için TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan ekspertiz işletmelerinden ekspertiz raporunun alınmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

Bakanlık ile Türkiye Noterler Birliği arasında veri paylaşımı entegrasyonu gerçekleştirildiği ifade edilen yazıda, "İşletmeler tarafından satıştan önce ekspertiz raporu alınıp alınmadığı bilgisi dahil taşıt satış bilgilerinin takibi sağlanabilmektedir" denildi.

Bakanlık yazısında, işletmelere getirilen ekspertiz raporu alma yükümlülüklerinin eksiksiz yerine getirilmesi, aksi halde idari yaptırım uygulanacağı ifade edilerek, 2. el motorlu kara taşıtı ticareti yapan tüm işletmelerin, ivedilikle bilgilendirilmesi istendi.

GÜVENLİ KULLANIM
Ekspertiz raporu, 2. el otomobilleri güvenle kullanmak için büyük önem taşıyor. Oto ekspertiz raporunda aracın motoru, iç aksamı, kaportası ve tamponu inceleniyor.

Ekspertiz raporuyla, aracın kaza geçirip geçirmediği tespit edilebiliyor. Piyasada kazalı 2. el otoların "makyajlanarak" sorunsuz gibi satılması, parçalanan araçların birleştirilip müşterilerin aldatılması gibi sorunlara karşı ekspertiz raporu kritik işlev görüyor.

Öte yandan tam kapanma sürecinde sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı sıfır otomobillerde olduğu gibi ikinci el otomobillerde de alım-satımlar durmuştu.

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