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İnşaat ustasının tabloları göz kamaştırıyor

Konya'da, inşaatlarda boya ve alçı yaparak evleri süsleyen Salih Yerlikaya, yoğun ve detaylı bir çalışmanın ardından tuvaline yansıttığı yağlı boya tablolarıyla da resme tutkusunu ortaya koyuyor.

İnşaat ustasının tabloları göz kamaştırıyor

İnşaat ustasının tabloları göz kamaştırıyor

Konya'da, inşaatlarda boya ve alçı yaparak evleri süsleyen Salih Yerlikaya, yoğun ve detaylı bir çalışmanın ardından tuvaline yansıttığı yağlı boya tablolarıyla da resme tutkusunu ortaya koyuyor.

31 Ocak 2021 Pazar 19:29
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Konya'da inşaatlarda alçı, sıva, mantolama ve boya işleri yapan Salih Yerlikaya, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başta olmak üzere tuvaline yansıttığı onlarca yağlı boya eserle dikkati çekiyor.

Merkez Karatay ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Salih Yerlikaya'nın, resim yeteneği çocuk yaşta başladı. Kara kalemdeki kabiliyetini yağlı boya ile sürdüren Yerlikaya, ortaöğretim mezuniyetinin ardından girdiği güzel sanatlar fakültesi yetenek sınavında başarısız olunca sanata küstü.

Bu sürede inşaat sektöründe boya ve alçı işine başlayan Yerlikaya, yıllar içinde mesleğinde usta oldu. Sektörde yılda 150'ye yakın dairenin detay işlerini yapan Yerlikaya, boş vaktini resimle doldurmak için palet ve tuvaline geri döndü.

Yaşadığı evinin bir bölümünü atölyeye çeviren Yerlikaya'nın, bugüne kadar yaptığı 30'a yakın mekan, manzara ve portre yağlı boya eseri görenlerin takdirini kazanıyor.

Yerlikaya'nın üç ayda yaptığı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yağlı boya eseri, detay ve renk tonuyla fotoğrafı aratmıyor. Osmanlı Padişahı İkinci Abdülhamid'in portresi ile Üsküdar Kız Kulesi ve İran atı resimleri de Yerlikaya'nın tuvaline yansıttığı çalışmalar arasında yer alıyor.

"Detay çalışmayı seviyorum"

Yerlikaya, AA muhabirine, resme ilgisinin küçük yaşta başladığını söyledi.

Yeteneğinin Allah vergisi olduğuna ve bu alanda eğitim almadığına dikkati çeken Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Yetenek sınavını kazanamayınca, kırıldım. Bundan dolayı 20 yıl kadar resme ara verdim. İnşaat ustasıyım. Boya, sıva, alçı ve mantolama işleri yapıyorum. Kırgınlıktan dolayı ara verdiğim resme, yeniden başladım. Ayasofya tablosu, üç ay, gece gündüz süren bir çalışmanın ürünü. Bu tabloyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istiyorum. Her santimetrekaresinde saatler ve el emeği var. Bunun uzun sürmesi de normal. Detay çalışmayı seviyorum. İnce ayrıntısına kadar görmek istediklerimi detayda yansıtmam gerekiyor. Sultan Abdülhamid'in portresi, 15 günü geçti. Yağlı boya olduğu için zaman alıyor. Detayları vermem için kuruması gerekiyor. Boş vakitlerimi değerlendiriyorum, günde 2 saat de olsa çalışıyorum. Akşamları çalışıyorum. Ailem de destekliyor."

"Amacım bu alanda ilerlemek"

Yerlikaya, eserlerinin takdirle karşılandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Görenlerin çok hoşuna gidiyor. Ben de çok memnun oluyorum. Yakın çevrem el üstünde tutuyor. Sosyal medyada paylaşıyorum. Beni tanımayanlar, inanamıyor. İş yerinde her gün sanat konuşuyoruz. Arkadaşlar ne yaptığımı mutlaka sorar. Fotoğrafı kareleme tekniğiyle tuvale aktarıyorum. Kara kalemle ilk çizimin ardından boyamaya geçiyorum. Bunun da aşamaları var. Eşe dosta hediye ettiklerim de oldu. Açık sergilere de katıldım. Amacım bu alanda ilerlemek. Kişisel sergimi açmayı hayal ediyorum. Hedefim daha güzel eserler yapmak. İsmimi duyurmaktan ziyade bu alanda yer edinmek istiyorum."

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