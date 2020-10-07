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İnsan Hakları İzleme Örgütü açıkladı! Akıl sağlığı yerinde olmayanları zincire vuruyorlar

Dünya üzerinde corona virüsü salgını etkilerini göstermeye devam ederken, İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün ortaya çıkardığı son dakika raporu kan dondurdu. HRW’nin, açıkladığı raporda akıl sağlığı sorunu yaşayanların 60 ülkede zincire vuruldukları açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü ise, pek çok ülkede koronavirüsün akıl sağlığı hizmetlerini olumsuz etkilediğini açıkladı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü açıkladı! Akıl sağlığı yerinde olmayanları zincire vuruyorlar

İnsan Hakları İzleme Örgütü açıkladı! Akıl sağlığı yerinde olmayanları zincire vuruyorlar

Dünya üzerinde corona virüsü salgını etkilerini göstermeye devam ederken, İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün ortaya çıkardığı son dakika raporu kan dondurdu. HRW’nin, açıkladığı raporda akıl sağlığı sorunu yaşayanların 60 ülkede zincire vuruldukları açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü ise, pek çok ülkede koronavirüsün akıl sağlığı hizmetlerini olumsuz etkilediğini açıkladı.

07 Ekim 2020 Çarşamba 16:25

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), aralarında Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika kıtalarında yaşayan insanların bulunduğu 60 ülke ile ilgili şoke eden bir son dakika raporu yayımladı. Raporda, 10 yaşındaki çocuklardan, kadın ve erkeklere kadar çok sayıda akıl sağlığı sorunu yaşayan kişilerin, yıllarca zincirlere vurulduğu, fiziksel ve cinsel şiddette bulunulduğu belirtildi. İşte korkunç son dakika haberinin ayrıntıları…

İNSAN HAKLARI İZLEME ÖRGÜTÜ AÇIKLADI!

Bunlardan bazıları aileleri tarafından bu muameleye maruz kalırken bazıları da devlet kurumlarında maruz kalıyor. Bu kişilerin pek çoğu aynı küçük alanda uyku, yemek ve dışkılama gibi ihtiyaçlarını gidermeye zorlanıyor.

HRW'ya konuşan Kenya'dan Paul adlı bir kişi "Beş yıldır zincirlenmiş durumdayım. Zincir çok ağır. Bu yaptıkları doğru değil, beni üzüyor" diyor ve ekliyor:

"Küçük bir odada yedi adamla birlikteyim. Kıyafet giymeme izin verilmiyor, yalnızca iç çamaşırı giyebiliyoruz. Sabahları yulaf lapası yiyorum ve akşam şanslıysam ekmek veriliyor. Ama her akşam değil."

Nijerya'da bir kilisede zincirlenen Mudinat ise tuvaletini plastik torbalara yapmaya zorlandığını, günde bir öğün yemek verildiğini söylüyor ve "Zincirden nefret ediyorum" diyor.

HRW, bu araştırma için psikososyal engelleri bulunan 350 kişiyle görüştüğünü belirtiyor.

Örgütün kıdemli engelli hakları araştırmacısı olan Kriti Sharma, "Bu uygulama pek çok toplumda herkesin bildiği bir sır olan yaygın ve vahşi bir uygulama" diyor.

Her 10 kişiden birinin yaşadığı tahmin ediliyor

HRW, akıl sağlığı sorunları yaşayan kişilerin zincire vurulmasına dair bir veri veya buna karşı uluslararası bir mücadele bulunmuyor.

Dünya genelinde her 10 kişiden birinin, çocukların da beşte birinin akıl sağlığı sorunları yaşadığı tahmin ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre hükümetlerin akıl sağlığına ayırdığı bütçe ise sağlık bütçelerinin yüzde 2'sinden daha az.

HRW, bu kişilerin içinde bulunduğu kötü hijyen koşulları nedeniyle koronavirüse yakalanma riskinin de yüksek olduğunu söylüyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüs, çoğu ülkedeki akıl sağlığı hizmetini de olumsuz etkiledi.

Örgütün ülkelere bu konu hakkında gönderdiği ankete 130 ülke yanıt verdi.

Yüzde 93'ünde olumsuz etkilendi

Bu ülkelerin yüzde 93'ü, kritik akıl sağlığı hizmetlerinin durduğunu veya olumsuz etkilendiğini bildirdi.

WHO, pandeminin akıl sağlığı hizmetlerine ihtiyacı artırdığını ve bu alana daha fazla kaynak ayırılması gerektiğini açıkladı.

WHO'ya göre pek çok kişinin anksiyetesinde, uykusuzluğunda, uyuşturucu ve alkol kullanımında artış yaşanmış olabilir.

WHO Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "İyi akıl sağlığı genel sağlık açısından kesinlikle kritik öneme sahiptir" dedi ve ekledi:

"Tam da insanların bu hizmete daha fazla ihtiyaç duyduğu bu dönemde hizmetler kesintilerle karşılaştı.

"Dünya liderleri hızla ve kararlılıkla akıl sağlığı programlarına yatırımı artırmalı."

Son Güncelleme: 07.10.2020 16:29
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