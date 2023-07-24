İnternet yüzde 70 zamlandı!

Türk Telekom, yeni tarifelerini 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe soktu ve hem VAE hem de port ücretlerine yüzde 70 zam yaptı. Geçtiğimiz yılın Nisan ayında yapılan yüzde 67 zamın ardından, tarife güncellemesi iki yıl aradan sonra tekrar gündeme geldi.

Dünya'da yer alan habere göre; Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal, geçen yıl yapılan zamın ardından tarifelerdeki fiyat düzenlemelerinin zaman dilimine oturtulması gerektiğini belirtmişti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından her yıl Nisan ve Ekim aylarında belirlenen mobil telefon hizmetleri için azami ücret tarifesine ilişkin bu yıl 1 Nisan'da yapılan zam ile ilgili bir kamuoyu bilgilendirmesi ise yapılmadı.

İnternet hizmetleri için ise henüz yasal bir düzenleme yok. Bu nedenle, internet tarifelerinde düzenlemelerin ne zaman yapılacağı ve yeni fiyatların ne zaman yürürlüğe konulacağı belirsizliğini koruyor.

Türk Telekom'un yeni tarifelerinde en çok eleştirilen noktalardan biri ise arıza durumunda müşterilere yansıtılacak olan ceza bedeli oldu. Türk Telekom, kaynaklanmayan arıza kaydı ceza bedelini 270,21 TL'ye yükseltti. Önceki tarifede bu ücret, İnternet Servis Sağlayıcısı'na 14 TL olarak yansıtılıyordu.