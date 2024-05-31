İşgalde doğdu açlıktan öldü!

İşgalci İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik saldırılarının başladığı günlerde dünyaya gelen Fayiz Ebu Ataya adlı Filistinli bebek, İsrail tarafından sınır kapılarının kapalı tutulması ve kente gıda ile tıbbi yardımların ulaşamaması sonucunda, yetersiz beslenme nedeniyle şehit oldu.

Yürekleri yaraladı

7 Aylık bebeğin cenazesi, Deyr Belah’taki Aksa Şehitleri Hastanesi’ne getirildi. Fayiz Ebu Ataya’nın açlıktan bitap düşmüş haldeki minik bedeni, zerre kadar vicdan taşıyan yürekleri yakarken Gazze’de yaşanan vahşetin ve dramın da en son ve en net fotoğrafı oldu.