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İsrail'in Hz.Muhammed'e Hakareti Protesto Kanlı Bitti

Yüzlerce kişi, Salı günü Yahudi aşırı milliyetçilerinin düzenlediği ve düzinelercesinin "Müslümanlara ölüm" ve "Köyünüz yansın" sloganları attığı bir mitinge yanıt olarak Cuma namazından sonra gösteri yaptı. Filistinliler, Salı günü yürüyüşe katılanlardan bazılarının kendisini aşağıladığını gösteren çevrimiçi videonun ardından İslam'ın Peygamberi Muhammed'e hakarete karşı protesto düzenledi.

İsrail'in Hz.Muhammed'e Hakareti Protesto Kanlı Bitti

İsrail'in Hz.Muhammed'e Hakareti Protesto Kanlı Bitti

Yüzlerce kişi, Salı günü Yahudi aşırı milliyetçilerinin düzenlediği ve düzinelercesinin "Müslümanlara ölüm" ve "Köyünüz yansın" sloganları attığı bir mitinge yanıt olarak Cuma namazından sonra gösteri yaptı. Filistinliler, Salı günü yürüyüşe katılanlardan bazılarının kendisini aşağıladığını gösteren çevrimiçi videonun ardından İslam'ın Peygamberi Muhammed'e hakarete karşı protesto düzenledi.

21 Haziran 2021 Pazartesi 08:42
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İsrail polisi, Cuma günü Kudüs'teki Mescid-i Aksa yerleşkesinde Filistinlilere plastik mermilerle saldırdı ve üç gösterici yaralandı.

Nisan ve Mayıs aylarında bölgede çok daha şiddetli çatışmalar, geçen ayki 11 günlük Gazze savaşını ateşlemeye yardımcı oldu. Site, İslam'ın en kutsal üçüncü yeri ve İncil'deki tapınakların yeri olduğu için Tapınak Dağı olarak adlandırılan Yahudiler için en kutsal yer.

Sık sık İsrail-Filistin şiddetine sahne oldu. Bu kez, polis yerleşkeye girmekten kaçındı ve muhtemelen İsrail'in yeni yemin eden hükümetinin emriyle daha itidalli davrandı. Kızılay acil servisi, iki Filistinlinin plastik mermilerle, üçte birinin ise atılan bir taşla yaralandığını söyledi.

Genç Filistinlilerin, yerleşkenin girişinde konuşlanmış polise sersemletici bombalar ve kauçuk kaplı mermiler ateşledikleri görülüyordu.

Gayrı resmi bir ateşkesin 21 Mayıs'ta Gazze savaşını durdurmasından bu yana gerginlikler yüksek. Salı günkü miting İsrail'in 1967 savaşı sırasında Eski Şehir ve kutsal yerleri de dahil olmak üzere Doğu Kudüs'ü ele geçirmesini kutlamak için düzenlendi. Polis, kalabalığın içinde ırkçı tezahüratlar yaparken Filistinlileri yürüyüşün güzergahından zorla çıkardı ve güvenliği sağladı.

Bu arada Gazze'de, bölgenin Hamas yöneticileri tarafından harekete geçirilen aktivistler, sınır boyunca İsrail'e yangın çıkaran balonlar göndererek tarlaları ve tarım alanlarını ateşe verdi. İsrail, Çarşamba ve Perşembe günleri Hamas'ın tesislerine yönelik hava saldırıları düzenledi.

Saldırılarda can kaybı olmadı, ancak şiddet, onu sağlamlaştırmak için hem İsrail hem de Hamas ile görüşen Mısırlı arabulucuların aracılık ettiği ateşkesi bozma riskini taşıyor.

İsrail geçen hafta sonu, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun 12 yıllık iktidarına son veren yeni bir hükümet kurma sözü verdi. İsrail'in siyasi yelpazesindeki kırılgan bir parti koalisyonuna dayanıyor ve Filistin meselesini mümkün olduğunca dışlamaya çalışması bekleniyor.

İsrail, 1967 savaşında Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'ü, Filistinlilerin gelecekteki bir devlet için istedikleri bölgeleri ele geçirdi. Barış süreci on yıldan fazla bir süre önce durma noktasına geldi.

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