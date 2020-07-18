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İstanbul'da tecavüz skandalı!

Yanında çalışan genç kıza aşık olan iş yeri sahibi, evine davet ettiği kızı jiletle korkutup, ellerini sarj aletiyle bağlayıp tecavüz etti. Genç kızın ihbarı sonrası olay yerinde jilet ve kablo ele geçirildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen genç adamın 33 yıla kadar hapsi isteniyor.

İstanbul'da tecavüz skandalı!

İstanbul'da tecavüz skandalı!

Yanında çalışan genç kıza aşık olan iş yeri sahibi, evine davet ettiği kızı jiletle korkutup, ellerini sarj aletiyle bağlayıp tecavüz etti. Genç kızın ihbarı sonrası olay yerinde jilet ve kablo ele geçirildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen genç adamın 33 yıla kadar hapsi isteniyor.

18 Temmuz 2020 Cumartesi 14:56

18 yaşındaki genç kız İstanbul Şişli'de bulunan bir kuaförde çalışıyordu. Kuaför sahibi Hüseyin E. ise genç kızdan hoşlanıyordu. Genç kız bir süre sonra işten ayrıldı. 26 Nisan günü eski çalışanı Yağmur A.'yı evine çağıran Hüseyin E. iddiaya göre burada genç kıza 'Ya kızgın yağ dökerim ya da bedenine zarar veririm benim olacaksın' şeklinde tehdit içerikli sözlerle genç kızı korkuttu.

JİLETLE KORKUTUP, SARJ KABLOSUYLA ELLERİNİ BAĞLADI

Genç adam, eline aldığı jiletle öldürmekle korktuğu genç kızın ellerini şarj kablosuyla bağladı ve genç kıza tecavüz etti. Eve giden genç kız durumu ailesine anlattı aile savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 25 yaşındaki Hüseyin, Yağmur A.'nın eski kız arkadaşı olduğunu olay günü birlikte ikametlerine gidip rızasıyla birlikte olduklarını iddia etti.


TUTUKLANDI

Adli tıp Kurumu'na sevk edilen genç kızın ise tecavüze uğradığına dair rapor verildi. Polislerce olay yerinde yapılan inceleme de genç kızın iddia ettiği gibi sehpa üzerinde jilet bulundu yine genç kızın ellerini bağladı kablosu da jiletle birlikte sehpanın üzerinde duruyordu. İfadesi sonrası 25 yaşındaki Hüseyin'e sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

33 YIL İSTENDİ

İstanbul Ailenin Korunması Bürosu tarafından Hüseyin E. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından iddianame düzenlendi. Yağmur A.'nın anlattığı tecavüz öyküsünü olay yerinde bulunan jilet ve şarj kablosu ile uyumlu şekilde olduğu ve şüphelinin ise suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği anlatılan iddianamede Hüseyin E.'nin 33 yıla kadar hapsi isteniyor. Dava, Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Anahtar Kelimeler:
TacizIstanbulTecavüzKuaför
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