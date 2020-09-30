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İstanbul'daki dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti

İstanbul'da dün etkili olan dolu yağışı araçlara hasar verdi. Araç sahipleri tamir için oto sanayi sitelerine akın etti. Ustalar talepleri karşılamaya çalıştıklarını belirterek, hasar boyutların 2017 yılındaki doluya kıyasla daha az olduğunu belirtti.

İstanbul'daki dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti

İstanbul'daki dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti

İstanbul'da dün etkili olan dolu yağışı araçlara hasar verdi. Araç sahipleri tamir için oto sanayi sitelerine akın etti. Ustalar talepleri karşılamaya çalıştıklarını belirterek, hasar boyutların 2017 yılındaki doluya kıyasla daha az olduğunu belirtti.

30 Eylül 2020 Çarşamba 15:19

İstanbul'da dün bazı ilçelerde etkili olan dolu yağışı nedeniyle çok sayıda otomobilde hasar oluştu. Araç sahipleri otomobillerindeki hasarları tamir ettirmek için bugün oto sanayi sitelerine gitti. Özellikle boyasız göçük düzeltme dükkanlarında yoğun talep yaşandı. Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir'de ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle Bostancı ve Ümraniye Oto Sanayi siteleri doldu taştı. Ustalar talepleri karşılamaya çalıştıklarını belirterek, hasar boyutların 2017 yılındaki doluya kıyasla daha az olduğunu belirtti. Göçük düzeltme işleminin fiyatı ise bin liradan başlıyor, hasar durumuna göre üst sınır belirleniyor.

"2017 DOLUSUNDA DAHA YOĞUN BİR TALEP VARDI"
Bostancı Oto Sanayi Sitesinde göçük ustası olan Ercan Aydın, "Ciddi bir dolu hasarı yoğunluğumuz var, talebi karşılamaya çalışıyoruz. Biz araçlara boyasız onarım uyguluyoruz. 2017 dolusunda daha yoğun bir talep vardı. 2017'ye göre alışılmış bir durum var insanlarımız daha sakin, duyarlı bir şekilde yaklaşmaya çalışıyor. Kasko veya anlaşmalı servislerden yaptırılabilir. Mini onarımla hasar karşılanabilir. Mağduriyetler giderilebilir. Bizde şu an yaklaşık 100'e yakın araç sırada" dedi.

ONARIM FİYATLARI BİN LİRADAN BAŞLIYOR
Bostancı Oto Sanayi Sitesinde göçük ustası olan Hüseyin Özer ise, "Bugün 20'nin üzerinde araç geldi. Talep çok yoğun. Kadıköy, Ümraniye, Üsküdar tarafında şiddetli bir dolu yağışı oldu. Araçlar çok hasar görmüş. Bunu biz boyasız bir şekilde düzeltiyoruz. Bunu böyle düzeltemeseydik, maddi anlamda insanlara çok zarar verecekti. Şu an insanlar bunun için verdikleri paraları sokağa attıklarını düşünüyorlar ama arabaları orijinal, boyasız şekilde eski durumuna dönüşüyor. Ustalarımız da çok az olduğu için talep ve yoğunluk çok yüksek oluyor. Yaklaşık bin tane dolu hasarı olan aracım var. Bu hasarların hepsini biz tek tek düzeltmeye çalışıyoruz. Kaskodan yapıldığı zaman, kasko bozuluyor, TRAMER'e yansıyor. Ekspertize gittiği zaman çıkıyor. Ama kaskoya yansıtmazsa, iyi bir ustaya yaptırırsa hiç kimse anlamaz arabanın başına dolu hasarı geldiğini. Taban fiyatım bin lira, hasar durumuna göre 8-10 bin liraya kadar çıkıyor" şeklinde konuştu.

Ümraniye Oto Sanayi Sitesi'de de tablo farklı değil. Dolu yağışı nedeniyle hasar gören araçlar sanayideki göçük ustalarına geliyor. Usta Yılmaz Aksakal, dolu hasarı nedeniyle yoğunluk yaşadıklarını belirterek, "Dolu yağışından dolayı ciddi bir yoğunluk oluşmuş durumda. Şu ana kadar 25 aracımız var mevcut. Ama telefonla bize ulaşan müşterilerimizin hasar durumlarını bilmediğimiz için gelmesini beklediğimiz müşterilerimiz de var. 2017 yılında yağan doluyla hemen hemen aynı yoğunlukta olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

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