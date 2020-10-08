İstanbul için dolu yağışı alarmı! Bu uyarılara dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 8 Ekim Perşembe tarihli hava durumu raporlarında dolu yağışı uyarısı ve saatlik yağmur tahminleri yer alıyor. Batı kesimlerinde hava sıcaklıkları hissedilir şekilde düşecek. Isparta Eskişehir, Düzce, Bolu, İstanbul ve Balıkesir’de yağışların öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor. Yağmur yağışının yanı sıra dolu yağışı ve ani sele karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun batı kesimlerinde kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor. Hava sıcaklıklarının birçok ilde hissedilir derecede düşmesi beklenirken, dolu ve ani sel baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarı yapıldı.

İSTANBUL'DA KAPALI OTOPARKLARDA YER KALMADI! VATANDAŞTAN İLGİNÇ ÖNLEMLER

Vatandaşlar araçlarının üstünü örterek ve araçlarını kapalı otoparka çekerek doluya karşı önlem aldılar. İstanbul'daki kapalı otoparklarda yoğunluk yaşanıyor.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde: Ülkemizin batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ve Ege Bölgeleri ile Burdur, Isparta, Eskişehir, Düzce ve Bolu çevreleri ile Antalya'nın kuzey ve Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı belirtildi. Yapılan tahminlere göre, kuvvetli rüzgar ile birlikte yağışların, saat 15:00 civarı başlaması bekleniyor.