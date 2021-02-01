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İzmir peş peşe sallandı

Güne 4.1 büyüklüğünde depremle uyanan İzmir'de art arda birçok sarsıntı gerçekleşti. 08.46'da 5.1, 08.47'de 4.8, 09.00'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, saat 11.35'te AFAD'ın son dakika deprem verilerine göre 5.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem, Midilli fayında gerçekleşirken, en büyük sarsıntı Karaburun ilçesinde gerçekleşti. İZmir genelinde hissedilen deprem, İstanbul'un bazı ilçelerinde de hissedildi.

İzmir peş peşe sallandı

İzmir peş peşe sallandı

Güne 4.1 büyüklüğünde depremle uyanan İzmir'de art arda birçok sarsıntı gerçekleşti. 08.46'da 5.1, 08.47'de 4.8, 09.00'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, saat 11.35'te AFAD'ın son dakika deprem verilerine göre 5.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem, Midilli fayında gerçekleşirken, en büyük sarsıntı Karaburun ilçesinde gerçekleşti. İZmir genelinde hissedilen deprem, İstanbul'un bazı ilçelerinde de hissedildi.

01 Şubat 2021 Pazartesi 11:57
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Türkiye güne İzmir'deki korkutan depremler ile 'merhaba' dedi. Sabah 08.20 sıralarında Ege denizinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İzmir genelinde hissedilen depremin 25 dakika sonrasında İzmir Karaburun merkezli 5.1 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha oldu. Bu depremde oluşan sarsıntı İstanbul'dan da hissedildi. İstanbul'da yaşayan birçok kişi sosyal medyadan şiddetli bir sarsıntı hissettiklerini paylaştı. Depremlerin ardı arkası kesilmedi. 08.47'de 4.8, 09.00'da ise 4.7 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

İzmir güne kabusla uyandı. Ege Denizi'nde gerçekleşen 4.1 büyüklüğündeki deprem İzmir genelinde hissedildi. Kandilli Rasathanesi depremin 9 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

26 DAKİKA SONRA 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM: İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ...

İzmir ilk depremin şokunu üzerinden atamadan ikinci deprem ile sarsıldı. İkinci deprem ilkine göre oldukça şiddetli gerçekleşti. 08.46'da yerin 24 kilometre altında gerçekleşen depremin şiddeti AFAD tarafından 5.1, Kandilli tarafından ise 5.2 olarak duyuruldu. Deprem, İstanbul'da da hissedildi. Sarsıntıyı hisseden İstanbullular sosyal medyada paylaşımlarda bulundu.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA: OLUMSUZ BİR DURUMLA KARŞILAŞMADIK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremle ilgili olarak, "Ekiplerimiz incelemelerini başlattılar. Şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık." açıklamasını yaptı.

İZMİR DEPREMİ İLE İLGİLİ VALİ'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında bir dakika arayla meydana gelen 5,1 ve 4,8 büyüklüğündeki depremlerde kendilerine şu ana kadar herhangi can kaybı ya da hasar bilgisi ulaşmadığını söyledi.

Köşger, sabah saatlerindeki depremlerin ardından kent genelinde tarama yapıldığını belirtti. Vali, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumunun bildirilmediğini kaydetti.

Alandaki taramaların sürdüğünü aktaran Köşger, "Depremlerde şu ana kadar can kaybı ya da hasar bilgisi ulaşmadı. Karaburun başta olmak üzere kent genelinde taramalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan da depremler sonrası mahallelerde geniş çaplı tarama yaptıklarını, bir yıkım veya can kaybı ile karşılaşmadıklarını belirtti.

DEPREM SONRASI KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Karaburun ilçesi başta olmak üzere, İzmir'in birçok ilçe ve köyünden hissedilen deprem nedeniyle sabah saatlerinde kısa süreli bir panik yaşandı. Depreme yakın yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlar, sarsıntı nedeni ile tedirginliğe kapılırken herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

EGE BEŞİK GİBİ: ART ARDA 2 DEPREM DAHA

İzmirliler depremlerin şoku ile sokağa dökülürken, 08.47 sıralarında 4.8 şiddetinde bir artçı sarsıntı daha gerçekleşti. Sarsıntı İzmir genelinde hissedildi.

Depremden 13 dakika sonra AFAD 09.00'da bir deprem daha gerçekleştiğini bildirdi. Depremin şiddeti 4.7 olarak duyuruldu.

AFAD'DAN İZMİR DEPREMİ SONRASI AÇIKLAMA

İzmir'de ve İstanbul'da hissedilen depremin ardından AFAD'ın sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. İzmir'e geçmiş olsun denilirken, deprem ile ilgili bilgiler paylaşıldı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun İzmir. Karaburun açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." notu paylaşıldı.

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