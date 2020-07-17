Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KMBB’den gece mesaisi
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
SANKO okulları’nın LGS başarısı
SANKO okulları’nın LGS başarısı
Onikişubat Belediyesi, 15 Temmuz’u vatandaşlarla kutladı
Onikişubat Belediyesi, 15 Temmuz’u vatandaşlarla...
15 Temmuz’da 15 bin bayrak
15 Temmuz’da 15 bin bayrak
Mahçiçek’ten 15 Temmuz mesajı
Mahçiçek’ten 15 Temmuz mesajı

JAK timi Kahramanmaraş için göreve hazır

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, yaralanma, mahsur kalma, kaybolma olaylarına karşı göreve hazır.

JAK timi Kahramanmaraş için göreve hazır

JAK timi Kahramanmaraş için göreve hazır

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, yaralanma, mahsur kalma, kaybolma olaylarına karşı göreve hazır.

17 Temmuz 2020 Cuma 18:56

Kış aylarında yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Yedikuyular Kayak Merkezinde meydana gelen yaralanma, mahsur kalma, kaybolma olaylarına müdahale eden JAK timi, kış sezonunun kapanmasının ardından son zamanlarda turistler tarafından cazibe merkezi olan Düldül, Berit, Ahir, Binboğa ve Engizek dağlarında yapılan doğa sporları ve dağcılık faaliyetlerindeki olumsuz durumlara karşı teyakkuz halinde bekliyor.

Tim, çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşların ziyaret ettiği tarihi, turistik mekanlar ve mesire alanlarında meydana gelen kaybolma, mahsur kalma, boğulma gibi olaylara hızla müdahale etmek için alanında uzman personel ve arama kurtarma köpeği ile göreve hazır.

JAK timi, meydana gelebilecek olayları önlemek ve vatandaşların rahat bir şekilde sosyal aktivitelerini yapabilmeleri için il genelinde devriye faaliyeti icra ederek vatandaşları bilgilendiriyor. Tim, meydana gelen olaylarda 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşılması halinde süratle yardım ve kurtarma faaliyeti icra ediyor.

Son Güncelleme: 17.07.2020 18:57
Anahtar Kelimeler:
JakKahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
SİHA'larımız füzelerimiz, harp sistemlerimiz Azerbaycan’ın emrindedir
SİHA'larımız füzelerimiz, harp sistemlerimiz Azerbaycan’ın emrindedir
TOGG’dan yeni kampanya
TOGG’dan yeni kampanya
Sağlık Bakanı Koca'dan iş yeri uyarısı
Sağlık Bakanı Koca'dan iş yeri uyarısı
Keşif uçağı düştü 7 şehidimiz var
Keşif uçağı düştü 7 şehidimiz var

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber