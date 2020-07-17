JAK timi Kahramanmaraş için göreve hazır

Kış aylarında yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Yedikuyular Kayak Merkezinde meydana gelen yaralanma, mahsur kalma, kaybolma olaylarına müdahale eden JAK timi, kış sezonunun kapanmasının ardından son zamanlarda turistler tarafından cazibe merkezi olan Düldül, Berit, Ahir, Binboğa ve Engizek dağlarında yapılan doğa sporları ve dağcılık faaliyetlerindeki olumsuz durumlara karşı teyakkuz halinde bekliyor.

Tim, çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşların ziyaret ettiği tarihi, turistik mekanlar ve mesire alanlarında meydana gelen kaybolma, mahsur kalma, boğulma gibi olaylara hızla müdahale etmek için alanında uzman personel ve arama kurtarma köpeği ile göreve hazır.

JAK timi, meydana gelebilecek olayları önlemek ve vatandaşların rahat bir şekilde sosyal aktivitelerini yapabilmeleri için il genelinde devriye faaliyeti icra ederek vatandaşları bilgilendiriyor. Tim, meydana gelen olaylarda 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşılması halinde süratle yardım ve kurtarma faaliyeti icra ediyor.