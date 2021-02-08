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Jetleri güçlendiren adım

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisi hamlesinde yeni bir adım daha atıldı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kanatlı Güdüm Kitlerinin teslim edildiğini duyurdu ve Kanatlı Güdüm Kitlerinin test anına ait videoları paylaştı.

Jetleri güçlendiren adım

Jetleri güçlendiren adım

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisi hamlesinde yeni bir adım daha atıldı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kanatlı Güdüm Kitlerinin teslim edildiğini duyurdu ve Kanatlı Güdüm Kitlerinin test anına ait videoları paylaştı.

08 Şubat 2021 Pazartesi 15:03
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Türkiye, teknolojide yerli ve milli adımlar atarken savunma sanayisi de bu adımları takip ediyor. TSK'nın envanterindeki ürünler yerli ve milli teknolojillerle yenilenirken Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda da önemli bir gelişme yaşandı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, gelişmeyi Twitter hesabından duyurdu. Demir, şunları yazdı: "Hava kuvvetlerimize güdüm kitleri teslimatlarına devam ediyoruz. Mk-83 genel maksat bombalarını havadan karaya uzun menzilli akıllı mühimmata çeviren ve hassas vuruş kabiliyeti kazandıran #KGK güdüm kitlerinin yeni teslimatlarını yapıldı."

KANATLI GÜDÜM KİTİNİN ÖZELLİKLERİ
TÜBİTAK SAGE tarafından tasarımı ve F-4/F-16 platformlarına sertifikasyonu tamamlanan, uçaktan bırakılan güdümsüz genel maksat bombalarına güdüm ve uzun menzil yeteneği kazandırmak üzere geliştirilen KGK'nin seri üretimi devam ediyor.

Mevcut genel maksat bombalarına hassas vuruş ve uzun menzil yeteneği kazandıran KGK, her türlü hava koşulunda kullanılabiliyor. Milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen KGK silah sistemi, sahip olduğu özelliklerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Türk savunma sanayisinin dışa bağımlılığını azaltma, savunma sanayisinin millileşme çalışmaların önemli bir örneğini oluşturuyor.

Mevcut güdümsüz 1000 lb'lik MK-83 ve 500 lb'lik MK-82 genel maksat bombalarını havadan karaya atılan uzun menzilli akıllı mühimmata çeviren KGK'nın üretim faaliyetleri başta Kale Grubu olmak üzere birçok savunma sanayisi kuruluşu ile birlikte yürütüldü. TÜBİTAK SAGE, bu üretimlerde rol alan alt yükleniciler ile savunma sanayisinin gelişmesine katkıda bulundu. KGK silah sistemi tasarımı, entegrasyonu ve üretimlerini başarıyla tamamlayan TÜBİTAK SAGE, ayrıca KGK'da kullanılan ısıl pil ve bazı piroteknik bileşenler gibi kritik alt sistemlerin tasarım ve üretimlerini de milli imkanlar ile kendi altyapılarında gerçekleştirdi.

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