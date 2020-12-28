Kaçak doğumhaneye şok baskın!

Gözaltına alınan sözde doktor Ö.K. emniyette verdiği ilk ifadesinde; “Biz burada hacamat yapıyoruz. Gelenlere de doğum eğitimi veriyoruz” dediği ileri sürüldü. Baskın anı görüntülenirken sözde doktor ve yardımcısı tutuklandı.

Esenyurt'ta bir apartman dairesinin kaçak muayenehane yapıldığı ihbarını alan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, çalışma başlattı. Polise gelen ihbarda yabancı uyruklu bir kadın doğum süreci için gittiği muayenehanede "çocuğa bakmıyorsan biz alır bakarız" dendiğini ve kişilerden şikayetçi olduğunu belirtti.

Esenyurt ilçe emniyeti ekiplerince yapılan çalışmalarda bahsedilen iş yerinin adresi tespit edildi. Polis yaklaşık 1 ay önce yabancı uyruklu iki kişi tarafından kiralandığı tespit edilen dairede yabancı uyruklu kadınlara doğum yaptırıldığını belirledi. Durumu olmayan ailelere para karşılığında bebeklerini satabileceklerini ifade eden şüpheliler yapılan ihbar üzerine yakayı ele verdi.

HAMİLE KADIN KONTROLE GELMİŞ



İhbar üzerine sözde muayenehaneye baskın düzenleyen Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, işyerinde muayene için gelen kişilerle birlikte Suriyeli sözde doktor Ö.K. ile yardımcısı sözde ebe A.O.'yu gözaltına aldı. Baskın sırasında hamile bir kadının da olduğu ve kontrol için geldiğini söylediği öğrenildi.

DOĞUMDA KULLANILAN CİHAZLAR ÇIKTI



Adreste yapılan aramada ultrason cihazı, doğumda kullanılan ilaçlar, tıbbi malzemeler ve doğum sedyesi ele geçirildi. Yapılan işlemlerin ardından kaçak muayenehane mühürlenerek kapatıldı. Adliyeye sevk olan Ö.K ile A.O ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baskın anı ise kameraya yansıdı.

ESENYURT'TAKİ KAÇAK DOĞUMHANENİN DOKTORU KONUŞTU; BAL TİCARETİYLE UĞRAŞIYORUM

Esenyurt'ta polis, doğumhaneye çevrilen apartman dairesine yapılan baskında 2 kişi gözaltına alındı. Kaçak doğumhanede doktor alarak çalıştığı belirlenen Ö.K., "Ben sadece bal ticaretiyle uğraşıyorum. Eşim de hacamat işleriyle uğraşıyor" diyerek kendisini savundu.



"SİZ BAKAMIYORSANIZ BİZE SATIN"



Esenyurt'ta bir apartman dairesinin kaçak muayenehaneye çevrildiği ihbarı üzerine polis inceleme başlattı. Yaklaşık 1 ay önce yabancı uyruklu iki kişi tarafından kiralandığı tespit edilen dairede, yabancı uyruklu kadınlara doğum yaptırıldığı tespit edildi. Durumu olmayan ailelere para karşılığında bebeklerini satabileceklerini ifade eden şüpheliler operasyonla yakaladı. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sözde doktor Ö.K. ile yardımcısı sözde ebe A.O.'yu gözaltına aldı. Dairede yapılan aramada ultrason cihazı, doğumda kullanılan ilaçlar, tıbbi malzemeler ve doğum sedyesi ele geçirildi.

CİHAZLAR BİZİM DEĞİL ÖDÜNÇ



Öte yandan dairede ultrason cihazları, ve doğum ilaçları olmasına rağmen emniyette ifade veren sözde doktor Ö.K.; "Biz burada hacamat yapıyoruz. Doğum yapmıyoruz. Gelenlere de doğum eğitimi veriyoruz. Buradaki cihazlarda bizim değil bir arkadaşın cihazları burada duruyor" dediği ileri sürüldü.