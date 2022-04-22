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Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak'ın kuzeyinde düzenlediği Pençe-Kilit operasyonundan acı haber geldi. Bölgede teröristlerle çıkan çatışmada Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı Piyade Uzaman Çavuş Furkan Gök şehit oldu.

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak'ın kuzeyinde düzenlediği Pençe-Kilit operasyonundan acı haber geldi. Bölgede teröristlerle çıkan çatışmada Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı Piyade Uzaman Çavuş Furkan Gök şehit oldu.

22 Nisan 2022 Cuma 19:57
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Pençe-Kilit operasyonundan acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyon bölgesinde teröristlerle çatışma çıktığını açıkladı.

Çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök’ün hastaneye kaldırıldığı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu duyuruldu.

Kahraman şehit Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'un Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine kayıtlı olduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Yapılan açıklamada "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

Son Güncelleme: 22.04.2022 20:06
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