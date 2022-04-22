Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit operasyonundan acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyon bölgesinde teröristlerle çatışma çıktığını açıkladı.

Çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök’ün hastaneye kaldırıldığı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu duyuruldu.

Kahraman şehit Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'un Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine kayıtlı olduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Yapılan açıklamada "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.