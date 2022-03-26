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Kahramanmaraş
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Kahramanmaraş bölgenin en düşüğü olarak açıklandı

Türkiye'de kış mevsiminde yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 13, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 arttı. Akdeniz Bölgesi'nde kış mevsiminde en fazla yağış alan il 621,1 milimetre ile Antalya, en az yağış alan il ise 250,6 milimetre ile Kahramanmaraş olarak açıklandı.

Kahramanmaraş bölgenin en düşüğü olarak açıklandı

Kahramanmaraş bölgenin en düşüğü olarak açıklandı

Türkiye'de kış mevsiminde yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 13, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 arttı. Akdeniz Bölgesi'nde kış mevsiminde en fazla yağış alan il 621,1 milimetre ile Antalya, en az yağış alan il ise 250,6 milimetre ile Kahramanmaraş olarak açıklandı.

26 Mart 2022 Cumartesi 14:33
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Türkiye'de kış mevsimi uzun yıllar yağış ortalaması 205,3 milimetre olarak ölçüldü. Türkiye'ye geçen yıl 171,4 milimetre, bu yılın kış mevsiminde 232,9 milimetre yağış düştü.

Yağışların İzmir çevreleri, Kuzey Ege ve Trakya'nın tamamında yüzde 40'ın üzerinde arttığı, Konya, Eskişehir, Çankırı, Çorum, Amasya, Kastamonu, Gümüşhane, Bayburt, Şanlıurfa, Mardin ve Artvin çevrelerinde ise yer yer yüzde 40'ın üzerinde azaldığı tespit edildi.

EN ÇOK ANTALYA EN AZ IĞDIR’A YAĞDI

Türkiye'de kış mevsiminde en fazla yağış 621 milimetre ile Antalya'da, en az yağış 50 milimetre ile Iğdır'da ölçüldü. Bu kış mevsiminde Marmara Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 344,5 milimetre ile Kocaeli, en az yağış alan il 188,9 milimetre ile Bilecik, Ege Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 616,2 milimetre ile Muğla, en az yağış alan il 162,5 milimetre ile Afyonkarahisar oldu.

Akdeniz Bölgesi'nde kış mevsiminde en fazla yağış alan il 621,1 milimetre ile Antalya, en az yağış alan il ise 250,6 milimetre ile Kahramanmaraş, İç Anadolu Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 340,6 milimetre ile Karaman, en az yağış alan il 123,2 milimetre ile Eskişehir, Karadeniz Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 499,3 milimetre ile Rize, en az yağış alan il 139,3 milimetre ile Gümüşhane olarak kayıtlara geçti. Kış mevsiminde Doğu Anadolu Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 267,7 milimetre ile Tunceli, en az yağış alan il 49,9 milimetre ile Iğdır, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 257,8 milimetre ile Adıyaman, en az yağış alan il 113,5 milimetre Şanlıurfa olarak kaydedildi. Bölge geneli yağışlarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri hariç tüm bölgelerde artış gerçekleşti. Kış mevsiminde yağışlarda en fazla artış yüzde 35 ile Akdeniz, en fazla azalış ise yüzde 34 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kayıtlara geçti.

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