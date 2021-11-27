Kahramanmaraş Büyükşehir belediyesi 40 personel alım ilanı yayınladı

Konuyla ilgili verilen ilanda şu bilgiler yer aldı;

“Büyükşehir Belediyemizin birimlerinde çalıştırılmak üzere AKBEL A.Ş. tarafından aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre 5 ay geçici süre ile istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacaktır.”

A- Aranan Şartlar

2018/11608 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 4’üncü maddesindeki şartları taşımak.

Başvuru tarihinin son günü itibariyle 40 yaşını geçmemiş olmak (29.11.1981 sonrası doğum tarihliler)

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

B- Müracaat Tarihi ve Şekli

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 25 - 29 Kasım 2021 tarihleri arasında https://kahramanmaras.bel.tr/ web adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

C- Sınav ve Değerlendirme

Başvuranlar arasından çağırılacak 40 kişi 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde Akbel A.Ş de beş ay süreyle istihdam edilecektir.

Kurum

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi - AKBEL AŞ.

Başvuru Adresi

İstasyon Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No.19/1 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş

Elektronik Posta Adresi

[email protected]

Başvuru İletişim ve Koordinasyon

(+90 344) 228 46 00

Başvuru Tarih Aralığı

25.11.2021 / 29.11.2021

Başvuru Şekli

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi https://kahramanmaras.bel.tr/basvuru/akbel-as-gecici-personel-alimi-basvuru-formu web adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.