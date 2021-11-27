Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay’dan Bayrak Hadisesi Mesajı
Başkan Okay’dan Bayrak Hadisesi Mesajı
Başkan Mahçiçek, Sütçü İmam’ı Vefatının Yıldönümünde Andı
Başkan Mahçiçek, Sütçü İmam’ı Vefatının...
Başkan Güngör, ‘Sütçü İmam’ı Rahmetle Anıyoruz’
Başkan Güngör, ‘Sütçü İmam’ı Rahmetle...
Büyükşehir’den ‘Özel’ Öğretmenlere Anlamlı Ziyaret
Büyükşehir’den ‘Özel’ Öğretmenlere Anlamlı Ziyaret
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nde ‘Yunus Emre ve Sevgi Dili’ konulu konferans düzenlendi
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nde ‘Yunus Emre...

Kahramanmaraş Büyükşehir belediyesi 40 personel alım ilanı yayınladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi AKBEL A.Ş. bünyesinde çalıştırmak üzere en az lise mezunu 40 temizlik işçisi alacağını duyurdu.

Kahramanmaraş Büyükşehir belediyesi 40 personel alım ilanı yayınladı

Kahramanmaraş Büyükşehir belediyesi 40 personel alım ilanı yayınladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi AKBEL A.Ş. bünyesinde çalıştırmak üzere en az lise mezunu 40 temizlik işçisi alacağını duyurdu.

27 Kasım 2021 Cumartesi 18:12
banner459

Konuyla ilgili verilen ilanda şu bilgiler yer aldı;

“Büyükşehir Belediyemizin birimlerinde çalıştırılmak üzere AKBEL A.Ş. tarafından aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre 5 ay geçici süre ile istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacaktır.”

A- Aranan Şartlar

2018/11608 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 4’üncü maddesindeki şartları taşımak.

Başvuru tarihinin son günü itibariyle 40 yaşını geçmemiş olmak (29.11.1981 sonrası doğum tarihliler)

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

B- Müracaat Tarihi ve Şekli

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 25 - 29 Kasım 2021 tarihleri arasında https://kahramanmaras.bel.tr/ web adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

C- Sınav ve Değerlendirme

Başvuranlar arasından çağırılacak 40 kişi 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde Akbel A.Ş de beş ay süreyle istihdam edilecektir.

Kurum

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi - AKBEL AŞ.

Başvuru Adresi

İstasyon Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No.19/1 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş

Elektronik Posta Adresi

[email protected]

Başvuru İletişim ve Koordinasyon

(+90 344) 228 46 00

Başvuru Tarih Aralığı

25.11.2021 / 29.11.2021

Başvuru Şekli

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi https://kahramanmaras.bel.tr/basvuru/akbel-as-gecici-personel-alimi-basvuru-formu web adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

Son Güncelleme: 27.11.2021 18:46
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 40 Personel Alım Ilanı Yayınladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Efsane Cuma indirimlerine dikkat!
Efsane Cuma indirimlerine dikkat!
10 Bin Dolara Alıcı Bekliyor
10 Bin Dolara Alıcı Bekliyor
Kargo tuzağına dikkat!
Kargo tuzağına dikkat!
Kahramanmaraş'ta akaryakıt istasyonlarında denetim
Kahramanmaraş'ta akaryakıt istasyonlarında denetim
Aile Bakanlığı, 6 Bin Kamu Personel Alacak!
Aile Bakanlığı, 6 Bin Kamu Personel Alacak!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber