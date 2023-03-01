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Kahramanmaraş depremlerinin dalgaları dünya'yı 4 kere dolaştı, her tur 3.5 saat sürdü

İspanyol sismolog Jordi Diaz Cusi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin oluşturduğu yüzey dalgalarının Dünya'yı 4 kere dolaştığını ve her turun 3.5 saat sürdüğünü yazdı.

Kahramanmaraş depremlerinin dalgaları dünya'yı 4 kere dolaştı, her tur 3.5 saat sürdü

Kahramanmaraş depremlerinin dalgaları dünya'yı 4 kere dolaştı, her tur 3.5 saat sürdü

İspanyol sismolog Jordi Diaz Cusi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin oluşturduğu yüzey dalgalarının Dünya'yı 4 kere dolaştığını ve her turun 3.5 saat sürdüğünü yazdı.

01 Mart 2023 Çarşamba 12:26

6Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremler, büyük yıkıma yol açtı. Şu ana kadar 45 bin 89 vatandaşımızı kaybettik. İki büyük sarsıntının ortaya çıkardığı enerji ve uğrattığı yıkım sadece Türkiye'de değil, uluslararası kamuoyunda da konuşulmaya devam ediyor.

Aynı bölgede kısa süreyle iki büyük depremin meydana gelmesinin sık görülen bir olay olmadığını söyleyen İspanya'da Bilimsel Araştırma Yüksek Kuruluna bağlı Geociencias Barcelona (Geo3Bcn) Enstitüsü'nde görevli sismolog Jordi Diaz Cusi, Kahramanmaraş merkezli depremlerle alakalı başka bir önemli bilgiyi paylaştı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Jordi Diaz Cusi, Türkiye'deki depremlerin ardından oluşan yüzey dalgalarının Dünya'yı 4 kere dolaştığını ve her turun 3.5 saat sürdüğünü yazdı.

Bir Türk kullancının "Bu durum sürpriz mi yoksa beklenen bir şey mi?" sorusuna ise, "Bu, büyük depremlerin bilindik özelliğidir. Ancak aynı bölgede iki depremin olması çok yaygın değil" şeklinde cevapladı.

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