Kahramanmaraş heyetinden Bakan Uraloğlu’na ziyaret!

Bir dizi toplantıya katılmak üzere Ankara’ya giden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu ziyaret etti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Mevlüt Kurt ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, Cumhur İttifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel ile AK Parti İl Başkan Vekili Cüneyt Doğan’ın da yer aldığı ziyarette, şehirde devam eden ve planlanan altyapı ve ulaştırmaya ilişkin projeler değerlendirildi.

Başkan Hayrettin Güngör, “Önceki dönem Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci, milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız ve İl Başkan Vekilimizle Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’nu ziyaret ederek Bakanlığımız ve Karayolları tarafından şehrimizde hayata geçirilen ve planlanan yatırımları değerlendirdik. Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında şehrimize göstermiş olduğu ilgi ve destekleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.